Жителей Таиланда раздражают рукопожатия и объятия россиян, которыми те стремятся обмениваться с тайцами

О том, как надо вести себя туристу в Юго-Восточной Азии, сказано немало. Большинство рекомендаций при этом связано с происшествиями на Бали. Иностранцы здесь то на священный вулкан залезут, то организуют селфи в купальниках на фоне святого дерева.

Чтобы избежать таких ситуаций, журнал Вокруг света решил напомнить путешественникам, что нежелательно делать приезжим в Таиланде и какие привычки гостей их раздражают.

Разговор на эмоциях

Первое правило гласит - не надо выплескивать эмоции.

Тот, кто повышает голос на других, в глазах окружающих „теряет лицо“, и его социальный статус сразу же скатывается в низ лестницы. Любитель покричать оказывается в итоге где-нибудь между собакой и табуреткой, - цитирует издание атвора блога «Это Таиланд» на платформе Дзен.

В Таиланде, отмечает издание, кричать не принято. Здесь не получится повлиять на положительное решение вопроса, если повысить голос в разговоре.

Нельзя признавать ошибки

Если в России в публичных извинениях люди видят проявление сильного характера, то у тайцев - ровно наоборот. Местные жители из страха потерять лицо очень редко признают свои неудачи. Потому дождаться от тайца извинений, даже если тот не прав, практически невозможно.

Рукопожатия не по душе

Приветствовать пожатием рук друг друга в Таиланде не принято. Даже европейцы, которые здесь долго живут, со временем отвыкают от рукопожатий. Таец, в принципе, может пожать протянутую руку, но ему это явно не понравится.

А если сам таец вдруг протягивает руку, совершая не совсем привычный жест для его культуры, это свидетельствует о его уважении к человеку и желании тому помочь.

Прикосновения и объятия

Хлопать по плечу человека, который стоит рядом, в Бангкоке не стоит - даже если в час пик в метро хочется спросить, как доехать до нужного места. Нежелательно обнимать тайцев и при встрече с местными друзьями. Дело в том, что они не любят никаких прикосновений.