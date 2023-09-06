«Ну признай уже, что ты дурак, ты ошибся»: Гусева призвала Пугачеву и Галкина признать свои ошибки и возвращаться в РФ

Она не сомневается, что этим артистам необходимо "назвать себя дураками", признав, что были не правы.

Звезда популярных кинопроектов "Бригада" и "Змеиный источник", часто приезжающая в Донбасс выступать, сообщила в интервью изданию aif.ru об отъезде за границу таких знаменитостей, как исполнители Алла Пугачева, Андрей Макаревич, юмористы Максим Галкин, Семен Слепаков, актеры Дмитрий Назаров, Артур Смольянинов, Чулпан Хаматова и других.

Гусева убеждена, что многие из вышеназванных звезд только делают вид, что все делают правильно.

Екатерина призывает коллег: "Сейчас-то все понятно - а первое время было очень тяжело, многие испугались, многие не разобрались, запутались, а теперь из-за гордыни, самолюбия отстаивают свою точку зрения, до сих пор отстаивают, чтобы не показаться дураком. Ну признай уже, что ты дурак, ты ошибся. Ну скажи - ребят, извините, правда, я недопонял, я был не прав".

По мнению артистки, этим личностям никогда не удастся вернуть себе Родину.

Знаменитость отметила, что ей очень жалко этих людей, но осуждать она их не берется.

Гусева убеждена, что "быть прощенным никогда не поздно", призвав уехавших россиян "признать свою ошибку".