«Ну признай уже, что ты дурак, ты ошибся»: Гусева призвала Пугачеву и Галкина признать свои ошибки и возвращаться в РФ

В отличие от многих своих коллег Екатерина Гусева не настроена агрессивно против знаменитостей, покинувших Россию с запуском спецоперации.
Актриса убеждена, что многие россияне, известные личности не исключение, были очень напуганы ситуацией в Украине, по этой причине наделали кучу ошибок, наговорили много лишнего в сердцах.
-
Звезда популярных кинопроектов "Бригада" и "Змеиный источник", часто приезжающая в Донбасс выступать, сообщила в интервью изданию aif.ru об отъезде за границу таких знаменитостей, как исполнители Алла Пугачева, Андрей Макаревич, юмористы Максим Галкин, Семен Слепаков, актеры Дмитрий Назаров, Артур Смольянинов, Чулпан Хаматова и других.
Она не сомневается, что этим артистам необходимо "назвать себя дураками", признав, что были не правы.
-
Гусева убеждена, что многие из вышеназванных звезд только делают вид, что все делают правильно.
Екатерина призывает коллег: "Сейчас-то все понятно - а первое время было очень тяжело, многие испугались, многие не разобрались, запутались, а теперь из-за гордыни, самолюбия отстаивают свою точку зрения, до сих пор отстаивают, чтобы не показаться дураком. Ну признай уже, что ты дурак, ты ошибся. Ну скажи - ребят, извините, правда, я недопонял, я был не прав".
По мнению артистки, этим личностям никогда не удастся вернуть себе Родину.
Знаменитость отметила, что ей очень жалко этих людей, но осуждать она их не берется.
Гусева убеждена, что "быть прощенным никогда не поздно", призвав уехавших россиян "признать свою ошибку".
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__