Особенности жизни в Узбекистане шокируют жителей средней полосы

Узбекистан туристический и тот, где живут в основном местные, как говорится, - две большие разницы. Чем удивляет неочевидная сторона жизни страны? Каковы там особенности быта?

Все вокруг миллионеры

Дело в том, что 100 долларов - это около миллиона узбекских сумов. Учитывая, что средняя зарплата здесь равна 300 долларов, то работающие граждане имеют доход в 3 миллиона местных денег.

К слову, самая крупная купюра в Узбекистане равна 200 000 сумов. Потому иногда купюры носят в пакетах или чемоданах, так как безналичные расчёты не очень-то распространены. Оплата с помощью карты не очень реальна даже в крупных городах.

Нюансы вождения

Поведение на дорогах Узбекистана - особый мир, отмечает автор канала Путешествия с фотокамерой на платформе Дзен. Один из самых популярных здесь автомобилей — Damas. Это микроминивен, с высоким центром тяжести, с маленьким мотором и почти без шумоизоляции.

Тем не менее, "Дамасы" здесь играют роль междугородних автобусов, используются, как такси, грузовики и даже как уборочная техника.

В Узбекистане могут совершить поворот из среднего ряда, авто может остановиться посреди дороги и ехать без поворотников, хаотично перестраиваться. Дороги при этом далеко не лучшего качества, а машины - не самые современные.

Религиозность

Почти все жители очень религиозны. Мечети там посещают дети, подростки, молодые люди и пожилые граждане. Как только наступает час молитвы, все жители туда спешат.

Какие права у женщин

Узбекистан - страна относительно светская. Здесь женщины могут ходить по улицам в брюках и даже шортах, с непокрытой головой - не говоря о юбках до колена. Однако лучше все-таки прикрыть плечи и колени, а также отказаться от декольте.

Однако патриархальные традиции ещё сильны. Например, родители во многих семьях сами выбирают сыну жену, иногда молодые вообще видят друг друга лишь перед свадьбой.

Бывает, что девочек не отпускают в школу, ведь образование не поможет стать прилежной женой и не научит вести хозяйство. Периодически резонанс получают истории о рукоприкладстве за то, что супруга посмела в чем-то возразить мужу. Однако есть и независимые работающие женщины, занимающие серьезные посты.

Семья как центр Вселенной

Дом и семья для узбеков - это всё. Чтобы обеспечить жену и детей, мужчины едут на заработки. Устройство домов - отдельная история. Вся жизнь проходит скрытно, за большими заборами. Иногда бывает, что даже для автомобиля существует отдельная комната.

Во дворе обычно стоят тандыры, а кухня представляет помещение практически без мебели. По полу ходят, здесь же раскатывают тесто. Прямо на полу накрывают и стол, а едят руками.

Интерьер в стиле "дорого-богато"

Местные кафе в Узбекистане очень колоритны. Здесь можно поесть шашлыка, выпить чай с лепешками и, конечно, отведать знаменитый плов.

Сами заведения оформлены в стиле "дорого-богато", и обычная придорожная шашлычная может напоминать дворец. Есть, конечно, и "европейские" заведения с привычными путешественникам из России антуражем. Но туристам больше нравится вкусить блюда национальной кухни в заведении, оформленном в узбекском стиле.