Дети, проданные в рабство: за что пакистанскому мальчику дали Нобелевскую премию мира посмертно

Менее знаменит, чем Джеки Чан, маленький, но очень храбрый мальчик из Пакистана. Он трагически погиб из-за стремления помочь детям, проданным в рабство.

Это настоящий герой, который не побоялся выступить против десятилетиями существующей слаженной системы работорговли.

Икбал Масих хотел привлечь внимание мира к этой страшной проблеме и поплатился за это.

Немного данных из статистики: 50 млн. детей были проданы в рабство за последние два десятка лет. У этих ребят не было детства и у многих из них нет будущего.

В пятерку стран, где рабство процветает и по сей день, входят Индия, Пакистан, Бангладеш, Узбекистан, Китай.

Спасением детей и борьбой с этой проблемой во всем мире занимается международное движение "Глобальный Марш Против Детского Труда".

Про пакистанского мальчика Икбала Масиха в свое время много писали в СМИ, так как его история вызвала сильный резонанс в обществе и действительно заслуживает внимания.