Дети, проданные в рабство: за что пакистанскому мальчику дали Нобелевскую премию мира посмертно

Менее знаменит, чем Джеки Чан, маленький, но очень храбрый мальчик из Пакистана. Он трагически погиб из-за стремления помочь детям, проданным в рабство.
Это настоящий герой, который не побоялся выступить против десятилетиями существующей слаженной системы работорговли.
Икбал Масих хотел привлечь внимание мира к этой страшной проблеме и поплатился за это.
Немного данных из статистики: 50 млн. детей были проданы в рабство за последние два десятка лет. У этих ребят не было детства и у многих из них нет будущего.
В пятерку стран, где рабство процветает и по сей день, входят Индия, Пакистан, Бангладеш, Узбекистан, Китай.
Спасением детей и борьбой с этой проблемой во всем мире занимается международное движение "Глобальный Марш Против Детского Труда".
Про пакистанского мальчика Икбала Масиха в свое время много писали в СМИ, так как его история вызвала сильный резонанс в обществе и действительно заслуживает внимания.
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Родился он в бедняцкой семье простых работяг в 1986 году. Заботиться о ребенке родители были не в состоянии из-за своей ужасной бедности.
Кроме того, отец все время пил и пропивал в доме все, выносил продукты.
Мать приняла решение продать малыша владельцу предприятия по производству ковровой продукции. Ребенка купили за 12 долларов, ему было всего 4 года.
Семья искала деньги для свадьбы старшего брата, от малыша решили отказаться.
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Икбала купил Аршад Гулл, на его фабрике работало много детей. Их держали в душной тесной каморке, почти без света, плохо кормили, почти не давали отдыха.
Подъем с рассветом, 12-16 часов тяжелой работы и один получасовой перерыв. Питание было мизерным и плохого качества.
Дети голодали, им почти не выдавали средств гигиены и одежду - маленькие рабы ходили в лохмотьях.
За провинности часто и жестоко наказывали, назначали штрафы за ошибки в работе.
Аршад Гулл все преподносил так: дети находятся у него на обучении и содержании, значит должны это оплачивать.
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Икбал все время хотел вырваться из плена, опять жить с родителями. Мальчик делал попытки к бегству, один раз вернулся домой, но был возвращен на фабрику.
Второй раз пришел в полицию, но сотрудники правоохранительных органов проигнорировали ситуацию, все они знали, что творится на фабрики и покрывали ее владельца.
Икбал Масих был рабом 6 лет, в возрасте 10-ти лет его освободила организация по защите детей от рабства. Он выглядел очень худым, маленьким и изможденным.
Ребенку дали возможность учиться. Икбал решил поведать всем людям мира про свою жизнь и получил крепкую поддержку со стороны благотворительных организаций.
Мальчик ездил по миру с выступлениями, проводил митинги, лекции, произносил речь в странах Европы, в США.
Он превратился в настоящего борца за права и свободу детей и стал символом счастливого детства.
Благодаря его стараниям, свыше 3000 детей-рабов были освобождены. В родном Пакистане к деятельности юного активиста отнеслись очень негативно.
Ведь он ломал налаженную систему, приносившую владельцам предприятий бесплатную рабочую силу и хорошую прибыль.
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Жизнь ребенка оборвалась трагически. В 1995 году Икбал Масиха приехал на родину, повидать родных.
Когда мальчик катался на велосипеде, его застрелили недоброжелатели.
В 2000 году мужественного Икбала посмертно поощрили Нобелевской премией мира. О нем написана книга "История Икбала", автор - Франческо Д`Адамо.
Дело Икбала и сегодня продолжают правозащитные организации и движения, такие как Global March.
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