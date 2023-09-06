Дети, проданные в рабство: за что пакистанскому мальчику дали Нобелевскую премию мира посмертно

13:17 2023-09-06

Торговля детьми в Африке и отдельных странах Азии - привычное дело. В пример можно привести шокирующее признание легендарного Джеки Чана, которого чуть не продали врачам за 20 долларов собственные родители сразу после рождения.

Менее знаменит, чем Джеки Чан, маленький, но очень храбрый мальчик из Пакистана. Он трагически погиб из-за стремления помочь детям, проданным в рабство.

Это настоящий герой, который не побоялся выступить против десятилетиями существующей слаженной системы работорговли.

Икбал Масих хотел привлечь внимание мира к этой страшной проблеме и поплатился за это.

Немного данных из статистики: 50 млн. детей были проданы в рабство за последние два десятка лет. У этих ребят не было детства и у многих из них нет будущего.

В пятерку стран, где рабство процветает и по сей день, входят Индия, Пакистан, Бангладеш, Узбекистан, Китай.

Спасением детей и борьбой с этой проблемой во всем мире занимается международное движение "Глобальный Марш Против Детского Труда".

Про пакистанского мальчика Икбала Масиха в свое время много писали в СМИ, так как его история вызвала сильный резонанс в обществе и действительно заслуживает внимания.

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    Родился он в бедняцкой семье простых работяг в 1986 году. Заботиться о ребенке родители были не в состоянии из-за своей ужасной бедности.

    Кроме того, отец все время пил и пропивал в доме все, выносил продукты.

    Мать приняла решение продать малыша владельцу предприятия по производству ковровой продукции. Ребенка купили за 12 долларов, ему было всего 4 года.

    Семья искала деньги для свадьбы старшего брата, от малыша решили отказаться.

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    Икбала купил Аршад Гулл, на его фабрике работало много детей. Их держали в душной тесной каморке, почти без света, плохо кормили, почти не давали отдыха.

    Подъем с рассветом, 12-16 часов тяжелой работы и один получасовой перерыв. Питание было мизерным и плохого качества.

    Дети голодали, им почти не выдавали средств гигиены и одежду - маленькие рабы ходили в лохмотьях.

    За провинности часто и жестоко наказывали, назначали штрафы за ошибки в работе.

    Аршад Гулл все преподносил так: дети находятся у него на обучении и содержании, значит должны это оплачивать.

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    Икбал все время хотел вырваться из плена, опять жить с родителями. Мальчик делал попытки к бегству, один раз вернулся домой, но был возвращен на фабрику.

    Второй раз пришел в полицию, но сотрудники правоохранительных органов проигнорировали ситуацию, все они знали, что творится на фабрики и покрывали ее владельца.

    Икбал Масих был рабом 6 лет, в возрасте 10-ти лет его освободила организация по защите детей от рабства. Он выглядел очень худым, маленьким и изможденным.

    Ребенку дали возможность учиться. Икбал решил поведать всем людям мира про свою жизнь и получил крепкую поддержку со стороны благотворительных организаций.

    Мальчик ездил по миру с выступлениями, проводил митинги, лекции, произносил речь в странах Европы, в США.

    Он превратился в настоящего борца за права и свободу детей и стал символом счастливого детства.

    Благодаря его стараниям, свыше 3000 детей-рабов были освобождены. В родном Пакистане к деятельности юного активиста отнеслись очень негативно.

    Ведь он ломал налаженную систему, приносившую владельцам предприятий бесплатную рабочую силу и хорошую прибыль.

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    Жизнь ребенка оборвалась трагически. В 1995 году Икбал Масиха приехал на родину, повидать родных.

    Когда мальчик катался на велосипеде, его застрелили недоброжелатели.

    В 2000 году мужественного Икбала посмертно поощрили Нобелевской премией мира. О нем написана книга "История Икбала", автор - Франческо Д`Адамо.

    Дело Икбала и сегодня продолжают правозащитные организации и движения, такие как Global March.

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