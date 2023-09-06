Что помогает китайцам пережить зиму без центрального отопления

Центральное отопление в современном мире - явление привычное. Но что делать, если его нет? Если на севере Китая такая услуга действует, то на юге отсутствует. С одной стороны, вроде и острой необходимости в этом нет - температура воздуха здесь практически не опускается ниже +4 градусов С.

Но данные территории отличает высокая влажность - соответственно, даже лёгкий мороз в таких условиях ощущается сильнее. Без дополнительных средств плохо просыхают одежда и обувь.

То есть, даже при плюсовой температуре жители Южного Китая ощущают холод в полной мере - и на на улице, и в помещении.

В итоге проживающие на этих территориях китайцы нашли выход: для обогрева квартир зимой они используют кондиционеры. Их минус, правда, в том, что здания на юге страны в своем большинстве бетонные, потому долго нагреваются и плохо держат тепло.

Дополнительно китайцы используют для повышения градуса в жилищах разные автономные обогреватели - масляные, керосиновые, газовые. Чтобы не тратить энергии слишком много, стараются включать их ненадолго в какой-либо одной комнате - обычно там, где члены семьи проводят больше времени.

Примечательно, что большой популярностью при этом пользуются и печки-буржуйки либо жаровни, которые работают на дровах либо специальных брикетах. Такой способ обогрева встречается не только в частных домах, но и в многоквартирных.

Плюс пользователи видят в его бюджетности: обогреть квартиру с помощью дровяной печи выходит намного дешевле, нежели за счёт обогревателя и тем более кондиционера.

Как уточняет автор блога на платформе Дзен Александр Снитовский, одна из особенностей жилья на юге Китая - плиточный пол. Он есть почти в каждом жилище. Если в тёплое время года такой пол приятно охлаждает ноги, то зимой становится практически ледяным.

Ему в противовес стали все чаще устанавливать в домах систему теплых полов, но опять-таки - не во всех комнатах. Тот, кто не может такого себе позволить, покупает тёплую домашнюю обувь.

Еще вариант - специальное термобельё или домашние костюмы, чем-то напоминающие пижамы, только - более тёплые и плотные. Как правило, брюки и "тужурка" в них изготовлены из шерсти, флиса, а то и пуха.

Весьма популярны для обогрева и портативные средства - скажем, греющие пакеты, купить которые можно в любом магазине. Главная их особенность - в том, что они могут сохранять и отдавать тепло в течение 24 часов. Как это работает? Пару пакетов кладут в карман, сумку либо крепят на поясницу.

Кроме того, китайцы пользуются специальными одноразовыми согревающими стельками и пластырями. Расхожий способ спастись от холодов - электрическая грелка. Ее жители юга страны тоже часто берут с собой либо применяют в качестве домашнего локального обогревателя.

Такая электрическая грелка очень компактна, она заряжается от сети и сохраняет тепло до 12 часов. В качестве локальных домашних обогревателей китайцы нередко используют и электрогрелки для ног, электропледы, электропростыни.

Из последних изобретений автор блога отмечает электрический ковёр, являющийся настоящим спасением для людей, которые не могут установить в квартире тёплые полы. Электроковер способен нагреваться и целиком, и отдельными частями.