«Беззубый старик»: Охлобыстин сообщил, что у Ефремова выпали нижние зубы

Михаил Ефремов на протяжении нескольких лет находится в колонии Белгородской области по делу о смертельном дтп.
Срок пребывания в МЛС - 7,5 лет, то есть на свободу его выпустят только в 2028 года. Конечно, юристы актера работают над тем, чтобы выбить для звездного клиента условно-досрочное освобождение.
К счастью, у Ефремова есть настоящие друзья в лице Ивана Охлобыстина и Гарика Сукачева, которые не забывают о нем и постоянно навещают его.
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И если раньше жизнь актера в тюрьме была более-менее спокойной, то последние сведения о нем радостными не назовешь.
Оказалось, что звезда экрана и сцены лишился нижних зубов, и Сукачев с Охлобыстиным пытаются помочь другу.
Дело в том, что сейчас оперативно Михаилу не помочь и отпускать его на лечение никто не намерен, именно по этой причине родные и приятели ищут пути решения этой проблемы.
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Что касается колонии, то его здесь называют "дядей Мишей". Ефремов успел представить уже несколько постановок, находясь за решеткой, также он трудится в цеху.
Стоит отметить, что новости с воли тоже не всегда радуют. Напомним, что несколько месяцев назад сын Ефремова Николай, которого родила ему коллега Евгения Добровольская, выпал из окна третьего этажа.
Сейчас вроде состояние молодого человека стабилизировалось, но ему предстоит длительный процесс реабилитации.
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