«Беззубый старик»: Охлобыстин сообщил, что у Ефремова выпали нижние зубы

Михаил Ефремов на протяжении нескольких лет находится в колонии Белгородской области по делу о смертельном дтп.

Срок пребывания в МЛС - 7,5 лет, то есть на свободу его выпустят только в 2028 года. Конечно, юристы актера работают над тем, чтобы выбить для звездного клиента условно-досрочное освобождение.

К счастью, у Ефремова есть настоящие друзья в лице Ивана Охлобыстина и Гарика Сукачева, которые не забывают о нем и постоянно навещают его.