Саддам Хусейн любил лично жарить шашлык и доверял готовку блюд только проверенным поварам

Саддам рано осиротел, и потом жил в доме своего дяди. Но заботились о нем по остаточному принципу, так что будущий лидер Ирака хорошо знал, что такое голод. Он был вынужден воровать яйца и кур, продавал арбузы в проходящих поездах. Питался тогда по понятной причине очень скромно.

Но, когда поднялся на вершину власти, его пищевые привычки изменились. Он любил хорошо поесть, и при себе держал штат поваров. Но в зрелом возрасте у диктатора появились проблемы с пищеварением, потому со временем он был вынужден опять ограничивать себя в еде.

На завтрак Саддам Хусейн предпочитал сваренные вкрутую яйца, финики, кислое коровье либо верблюжье молоко. Последнее привозили для вождя из ближайших бедуинских селений. Иногда он завтракал рыбой, лично пойманной в пруду президентского дворца до восхода солнца.

На обед экс-президент Ирака ел все, что было. Чаще всего это супы и немного фруктов, овощей. Ему нравился классический иракский суп марго из бамии (нечто вроде кабачков). Иногда ел что-то из курдской кухни: скажем, долму.

Саддам очень любил и рыбные супы, которые готовили на его малой родине в Тикрите. Особо ценил среди них "воровской суп", напоминавший ему о бурной молодости.

Чем же лакомился во время ужина? Мясом на гриле, и нередко сам его же и готовил. Почти каждый день мясник Саддама резал барана и кур, и президент с удовольствием сам готовил шашлык для себя и близких.

Хусейн отдавал предпочтение национальной иракской кухне, держал поваров только из своей страны и не любил западные кулинарные веяния. Даже если те готовили обычный стейк, он назывался "стейк по-саддамовски", потому что "стейк по-американски" вождь есть не стал бы.

Правда, основная часть продуктов при этом поступала из Италии.

В президентском дворце работали 8 поваров и до 400 человек кухонных рабочих, которые им помогали. Саддамовские кулинары обычно трудились в 2 смены, а в полном составе на службу выходили только тогда, когда в Багдад приезжали иностранные делегации.

Многие повара на кухне президента работали десятки лет, причем некоторые достались ему "по наследству" - от предыдущих правителей. В частности, повар Абу Али был его любимчиком и работал на шефа более двадцати лет.

Если Саддам был доволен, вручал кулинару 50 динаров - его недельный заработок. Но, когда президент был зол, вызывал и ругал Али:

Зачем добавил в омлет столько соли?

В таком случае он штрафовал повара - на те же 50 динаров. Однако подобные случаи были редкостью, так что фаворит Хусейна обычно оставался в плюсе. Коллег это очень веселило, и, когда на кухне появлялся посыльный диктатора, начинали смеяться и кричали: "Пятьдесят динаров!".

В добром расположении духа Саддам Хуссейн приходил на кухню, чтобы помочь кашеварам, утверждая, что его это успокаивает.

Во время войны иногда он готовил для иракских солдат. Но зачастую отвлекался на разговоры, потому еда выходила пересоленой либо пережаренной. Однако бойцам приходилось ее есть и изображать удовольствие, ведь для них старался глава государства!

В конце 1970-х, когда Саддам был вице-президентом, его хотели отравить. Он сидел в саду президентского дворца, и попросил стакан сока. Один из слуг это поручение выполнил, но охраннику Хусейна нечто показалось подозрительным, и он отнес стакан на экспертизу. Чутье не подвело: там был яд.

После этого политик заставлял поваров предварительно пробовать приготовленные блюда, и ел только то, что готовили его кулинары. Своих поваров брал и в заграничные поездки.