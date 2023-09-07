Трагическая история короткой жизни гениальной юной поэтессы Ники Турбиной: от триумфа и признания, до забвения, пьянства и нелепой гибели

Были версии о том, что малышке активно помогали в этом ее взрослые родственники - бабушка и мать.

Настоящая слава обрушилась на ребенка в возрасте шести лет, когда о юном даровании заговорила вся страна. Многие не могли поверить, что Ника пишет сама.

Самая юная советская поэтесса начала писать стихи в 4 года и уже тогда их признавали необычайно талантливыми.

Поэзию Ники бабушка показала знаменитому Юлиану Семенову, он поспособствовал тому, чтобы стихи появились в газете. После этого дом Турбиной стал магнитом притягивать прессу со всех уголков Союза. Девочка росла в творческой атмосфере, постоянно вокруг нее звучали стихи, которыми увлекались в семье взрослые. Когда она начала создавать свои творения, то сообщала всем, что поэтические строки диктует ей сам Бог.

Стихи были на удивление взрослыми и глубокими, в которых высказывались не по возрасту взрослые и серьезные суждения о жизни. Слава накрыла Нику с головой, она всегда была в центре внимания. В девять лет появился первый сборник стихов "Черновик", который стремительно разошелся большим тиражом и был переведен на 27 языков мира.

Восторг бабушки и матери невозможно было передать. Они забыли о том, что Ника всего лишь ребенок и ей нужна любовь и поддержка. Вместо этого девочка была всеми заброшена, из нее буквально выжимали все соки, добиваясь новых стихов. Ребенок стал прибыльным коммерческим проектом. Конечно, к добру это привести не могло.

Ника повсюду выступала с концертами, записывались пластинки, были многочисленные гастроли и серьезные награды. Однако вспышка славы была недолгой, постепенно юная звездочка выдохлась и о ней стали забывать, хотя мать лезла из кожи вон, чтобы ее "денежный проект" продолжал работать. Сама же девочка, скорее, уже повзрослевшая девушка, восприняла потерю интереса к себе как настоящую трагедию, она уже привыкла к славе и к тому, что все считали ее особенной. Справиться с этим одна Ника не сумела, а рядом никого не было, кто мог бы понять и поддержать ее.

Юная поэтесса стала пробовать алкоголь, были попытки суицида, появились дурные компании. В 16 лет она оказалась в Швейцарии, где лечилась от зависимости и там умудрилась стать женой своего лечащего врача, разница в возрасте с которым составляла 60 лет. Брак развалился через год, потом девушка приехала назад в Россию. Там она никому не была нужна, даже мать потеряла интерес к дочери, она занималась устройством личной жизни и все еще пыталась заработать на стихах Ники. Отца тоже не было рядом, поэтому девушка искала ему замену, встречаясь со взрослыми мужчинами.