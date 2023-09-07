Миллиардер Мохаммед Аль Файед считал, что в гибели Дианы и сына Доди виновен он сам

Доверенное лицо покойного египетского бизнесмена Мохаммеда Аль-Файеда, чей сын Доди погиб вместе с принцессой Дианой в 1997 году, заявил, что миллиардер сразу после авиакатастрофы в смерти сына винил себя.

Известный британский журналист, экс-редактор лондонской Sunday Times Эндрю Нил тоже сказал, что фотограф Терри О'Нил его предупредил:

Никогда не садись на заднее сиденье машины с Доди. Он всегда кричит водителю, чтобы тот ехал быстрее. Это пугает.

Нил работал на Файеда, когда миллиардер пытался закрепиться в британском издательстве, и впоследствии поддерживал дружеские отношения с владельцем Harrods.

Фотограф рассказал в Daily Mail, что вскоре после несчастного случая со смертельным исходом он отправился повидаться с Файедом. Миллиардер, как известно, обвинил в несчастном случае заговор истеблишмента во главе с принцем Филиппом.

Он утверждал, что якобы члены королевской семьи знали, что Диана беременна от Доди, и не могли допустить, чтобы мать будущего короля Уильяма вышла замуж за мусульманина. Нил сказал:

Он был подавлен горем, потерянной душой. Тогда не было ни слова о нелепых теориях заговора, которые он вскоре стал поддерживать. Вместо этого он сказал мне кое-что, чего я никогда не забуду. Он рассказал, как Доди придумал нелепый план избавиться от папарацци, сбежав через черный ход отеля ”Ритц", где он и Диана расположились в императорском люксе.

Сотрудники службы безопасности отеля Ritz изначально отказались выполнять пожелания Доди без разрешения Мохаммеда, поэтому сын позвонил своему отцу, чтобы попытаться убедить его согласиться.

У Мохаммеда были дурные предчувствия, и он сказал Доди, что тот должен “просто отдохнуть с Дианой в отеле ”Ритц"".

Однако Доди настоял, заявив, что они с Дианой хотели скрыться от папарацци, которые кишмя кишели в отеле, и провести ночь в квартире Доди на Елисейских полях.

Мохаммед уступил своему сыну. Он посмотрел на меня со слезами на глазах, когда рассказывал эту историю, и сказал: "Я никогда не прощу себе, что согласился с планом Доди. Он был бы все еще жив, если бы не я”, - поделился воспоминаниями Нил.

По словам Нила, этот разговор подтверждает: смерть Дианы была трагическим несчастным случаем, как впоследствии установили полицейские отчеты и расследования.