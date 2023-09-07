Миллиардер Мохаммед Аль Файед считал, что в гибели Дианы и сына Доди виновен он сам

Доверенное лицо покойного египетского бизнесмена Мохаммеда Аль-Файеда, чей сын Доди погиб вместе с принцессой Дианой в 1997 году, заявил, что миллиардер сразу после авиакатастрофы в смерти сына винил себя.
Известный британский журналист, экс-редактор лондонской Sunday Times Эндрю Нил тоже сказал, что фотограф Терри О'Нил его предупредил:
Никогда не садись на заднее сиденье машины с Доди. Он всегда кричит водителю, чтобы тот ехал быстрее. Это пугает.
Нил работал на Файеда, когда миллиардер пытался закрепиться в британском издательстве, и впоследствии поддерживал дружеские отношения с владельцем Harrods.
Фотограф рассказал в Daily Mail, что вскоре после несчастного случая со смертельным исходом он отправился повидаться с Файедом. Миллиардер, как известно, обвинил в несчастном случае заговор истеблишмента во главе с принцем Филиппом.
Он утверждал, что якобы члены королевской семьи знали, что Диана беременна от Доди, и не могли допустить, чтобы мать будущего короля Уильяма вышла замуж за мусульманина. Нил сказал:
Он был подавлен горем, потерянной душой. Тогда не было ни слова о нелепых теориях заговора, которые он вскоре стал поддерживать.
Вместо этого он сказал мне кое-что, чего я никогда не забуду.
Он рассказал, как Доди придумал нелепый план избавиться от папарацци, сбежав через черный ход отеля ”Ритц", где он и Диана расположились в императорском люксе.
Сотрудники службы безопасности отеля Ritz изначально отказались выполнять пожелания Доди без разрешения Мохаммеда, поэтому сын позвонил своему отцу, чтобы попытаться убедить его согласиться.
У Мохаммеда были дурные предчувствия, и он сказал Доди, что тот должен “просто отдохнуть с Дианой в отеле ”Ритц"".
Однако Доди настоял, заявив, что они с Дианой хотели скрыться от папарацци, которые кишмя кишели в отеле, и провести ночь в квартире Доди на Елисейских полях.
Мохаммед уступил своему сыну. Он посмотрел на меня со слезами на глазах, когда рассказывал эту историю, и сказал: "Я никогда не прощу себе, что согласился с планом Доди. Он был бы все еще жив, если бы не я”, - поделился воспоминаниями Нил.
По словам Нила, этот разговор подтверждает: смерть Дианы была трагическим несчастным случаем, как впоследствии установили полицейские отчеты и расследования.
По собственному свидетельству Аль Файеда, никто не мог подстерегать их, чтобы убить, поскольку никто заранее не знал, что они собираются делать и как они собираются это сделать, - подытожил Нил.