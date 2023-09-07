На ежегодном культовом мероприятии Burning Man воцарился хаос: около 73 000 людей застряли в пустыне, оказавшись во власти стихии

Покинуть Блэк-Рок-Сити в штате Невада, пустыню, где проводился фестиваль, не представлялось возможным.

По щиколотку в грязи, они с трудом передвигались по затопленной местности, ни один автомобиль не мог сдвинуться с места.

Водитель пикапа легко преодолел грязевое месиво на пляже в месте проведения фестиваля, где оказались пойманными в ловушку тысячи людей.

На днях в сети появилось вирусное видео, на котором желтый грузовик Ram 1500 TRX сделал шикарную рекламу компании, производящей эти автомобили.

В условиях организаторов мероприятия заранее оговаривалось, что в этом месте пользование автомобилями запрещено, кроме машин скорой помощи, однако не в этот раз. В этом году все пошло не по плану. Сотни авто застревали в грязи, пытаясь вывезти людей из грязевой пустыни.

Среди приехавших на Burning Man немало знаменитостей и богатейших людей мира. К примеру, в этом году среди попавших в ловушку оказался соучредитель Google Сергей Брин. Музыкальному продюсеру Дипло и шоумену Крису Року выбраться помогали фанаты в кузове пикапа. Дипло (Томас Уэсли Пенц): Я действительно часами ходил по обочине дороги с выставленным большим пальцем, потому что сегодня вечером у меня концерт в Вашингтоне, и я не хотел никого подводить. Также спасибо этому парню за то, что он совершил разумную покупку грузовика, не зная, что это было нужно именно для этого момента. В этом году на фестиваль приехали также Саша Зверева, экс-солистка "Демо", экс-супруга Сергея Шнурова Матильда, бывшая солистка "Фабрики" Катя Ли.

В прошлые года здесь можно было увидеть основателей Facebook Дастина Московица и Марка Цукерберга. Побывала здесь и основательница скандально известной корпорации Theranos Элизабет Холмс, которая после обвинения в мошенничестве удалилась в пустыню и сожгла чучело своего провального стартапа. Илон Маск одно время был постоянным посетителем фестиваля.

Burning Man - весьма необычное событие, которое сами основатели отказываются называть фестивалем. Мероприятие берет начало с 1986 года, это было небольшое сборище энтузиастов, облюбовавшее пляж в Сан-Франциско. Шло время, суровое контркульурное сообщество ширилось и росло. Участники каждый год создают импровизированный город на дне высохшего озеро (плайя) в пустыне штата Невада Блэк-Рок. "Сжигатели" не приемлют товарно-денежных отношений, отказываются от интернета, придерживаются других важных принципов, прописанных в уставе организаторов. Люди приезжают сюда за духовным преобразованием, своеобразной медитацией, чтобы отказаться от законов и правил внешнего мира, живут по собственным установленным правилам.

Мероприятие длится 8 дней, проводится в конце августа/начале сентября. В элитных кругах событие приравнивается восхождению на Эверест, это как расширение сознания, максимальное раскрепощение, преодоление себя. Люди, приезжающие сюда, все немного сумасшедшие, по крайней мере тут они позволяют себе быть такими. Кроме того, они отнюдь не бедные. Простой смертный вряд ли позволит себе такое развлечение. Чтоб самовыразиться, участники платят от 225 до 2750 долларов, отдельные личности готовы отдать до 50 000, чтобы обеспечить себе комфортное пребывание на фестивале. Самые дешевы 5000 билетов распространяются по специальной программе ticket aid, она создана для того, чтобы приехать на Burning Man могли не только богачи. Они продаются после тщательного рассмотрения заявок организаторами. Въезд до 12 лет не оплачивается.

Помимо билетов, надо обеспечить свое пребывание на мероприятии. Каждый участник должен позаботиться об этом сам, и тут уж у кого какие запросы и потребности. Кто-то живет в простой палатке, кто-то в арендуемом доме на колесах со всеми удобствами. За жизнь в специально организованном лагере участники должны заплатить отдельно. В среднем общий бюджет такого увеселения может обойтись минимум в 2000 долларов, верхний предел не ограничен. Участники должны озаботиться о припасах еды и воды, месте для ночлега, подключение электрогенератора и так далее.

Чтобы чувствовать себя вполне комфортно на фестивале, нужно запастись 5000 долларов. Самые богатые платят до 50 000 долларов, чтобы жить в роскошных палатках и модных лагерях с люстрами, комнатами для вечеринок, душевыми кабинами на открытом воздухе, личными поварами, фонтанами, коврами, унитазами из цельного серебра. Мнение одного из пользователей нынешнего Х (бывшего Твиттера): Burning Man - прекрасный пример того, как многие богатые белые люди ради развлечения создают трудности, потому что они систематически защищены от них.



Фестиваль традиционно начинается в последний понедельник августа, последний день совпадает с Днем Труда, официальной датой, которую отмечают в США - это первый понедельник сентября. Самое важное событие происходит в субботу после заката, когда сжигается огромная фигура человека, сделанного из дерева. Организаторы называют мероприятие экспериментом, но никак не фестивалем. Люди собираются для радикального самовыражения, всю неделю в пустыне находятся установленные произведения современного искусства, это могут быть изделия самой необычной и даже вычурной формы. Часть проектов подвергается сожжению самими создателями перед окончанием мероприятия.

На Burning Man можно встретить невероятные машины-мутанты безумного вида, сами участники носят яркие оригинальные костюмы: это могут быть наряды персонажей из произведений искусства, кто-то примеривает на себя образы зверей, предметов. Артисты выступают перед публикой, есть круглосуточные танцполы с диджеями. У фестиваля есть принципы, которым участники должны следовать. Один из них - активное участие и самовыражение, быть просто наблюдателем нельзя. Покупать и продавать ничего нельзя, можно только давать в дар. Здесь нельзя заниматься предпринимательством, рекламой, спонсорством. Каждый участник должен убрать за собой все следы своего пребывания на мероприятии.

В последнее время многие участники фестиваля жалуются на то, что мероприятие отходит от основных принципов и теряет свои корни. В перспективе, оно может превратиться в сборище толстосумов, приехавших за новыми впечатлениями, в то время как изначально событие задумывалось как способ самовыражения, поиска себя, духовного преображения. Приехавшие должны жить по законам природы и быть готовыми к любым трудностям и непредвиденным ситуациям, которых слишком гламурные участники в этом году сразу испугались, они начали массово уезжать, вызывая личные вертолеты.