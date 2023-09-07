Британские ученые установили, что рак становится моложе

Британские ученые изучили данные с 1990-го по 2019-й годы о заболеваемости раком и пришли к выводу: за три десятилетия рак заметно помолодел. Среди людей моложе 50-ти лет количество случаев заболевания возросло на 79 процентов.

Как сообщает журнал "Вокруг света", в опубликованной в «Британском медицинском журнале» статье исследователи обратили внимание, что ранее, объясняя молодость рака, коллеги обычно сосредотачивались на региональных и национальных различиях.

А вот с глобальной точки зрения такую проблему никто почти не рассматривал.

Чтобы восполнить данный пробел, авторы внимательно изучили данные за 30-ть лет. Он охватывает 204 страны, анализ велся по 29-ти видам рака. В итоге специалисты обнаружили, что в 2019-м году количество новых диагнозов онкологии среди людей моложе 50-ти составило 1,82 миллиона.

Это на 79 процентов больше, нежели в 1990-м году. Исследователи, кроме того, выяснили, какие виды онкологии стали более распространенными и смертоносными, а какие - росли быстрее остальных.

Как оказалось, наибольшее количество случаев пришлось на рак молочной железы: 13,7 на 100 тысяч населения. От него умирает каждый четвертый пациент.

На втором месте по количеству заболевших - рак трахеи, легких, желудка и кишечника. Самый резкий рост смертности при этом наблюдался у людей с раком почек либо яичников.

Как уточняет издание, с 1990-го по 2019 годы быстрее всего увеличивалось количество заболеваний онкологии дыхательных путей и простаты (2,28 и 2,23 процента соответственно). На другом конце этого спектра - рак печени с ранним началом, снижающийся на 2,88 процента каждый год.

Всего в 2019 году от рака скончались свыше 1 миллиона людей до 50-ти лет, что на 28 процентов больше, чем в 1990-м году.

Исследователи подчеркивают: полное понимание причин таких тенденций пока остается неясным. Ученые полагают, что, вероятно, этому способствуют «факторы образа жизни».