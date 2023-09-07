Вынос электросчетчиков за пределы домов: что говорят дачники?

Пенсионерка Антонина Игнатьевна из садового товарищества «Здоровье» в Минском районе рассказала, что она в принципе не против данной идеи, но стоимость для нее слишком высока (услуга под ключ может обойтись примерно в 600 рублей). Она полагает, что для пенсионеров должны быть скидки, также было бы неплохо предоставлять рассрочку хотя бы на пару месяцев.

А вот семейная пара Борис и Жанна Ивановские из товарищества «Алгоритм» в Узденском районе категорически против такого нововведения. Во-первых, они тоже считают стоимость услуги необоснованно высокой, а во-вторых — опасаются, что находящийся на столбе электрический счетчик могут похитить или просто повредить из хулиганских побуждений. Жанна уже узнала, что в подобных ситуациях расходы по ремонту поврежденного или покупке и установке нового счетчика несет владелец. А Борис опасается, что к находящемуся на улице счетчику могут нелегально подключиться расхитители электроэнергии (например, для майнинга криптовалют).

Артем Вехтев, дачник средних лет из кооператива «Неман-Сад» (также находится в Узденском районе), рассказал корреспонденту «Автопаруса», что вынос счетчиков на столбы — очень хорошая идея. Во-первых, контролеры могут в любой момент снять показания независимо от присутствия хозяев (это особенно удобно в отношении дачников, которые редко посещают свои участки). Во-вторых, отсутствие счетчика в доме — это дополнительная мера противопожарной безопасности. Если прибор находится на столбе, то при отключении нагрузки электричество в дом не поступает, поэтому короткие замыкания и прочие аварийные ситуации исключены. Если же счетчик находится в доме, то даже при отключении автомата или УЗО напряжение остается на проводах, которые идут до счетчика.

Соседка Артема, Ольга Геннадьевна и ее муж полностью согласны с этим мнением. Они считают, что главное — это противопожарная безопасность, а она достигается только в том случае, когда счетчик находится вне дома, а хозяева при отъезде отключают электропитание.

У многих дачников в вышеупомянутых садовых товариществах возникают общие вопросы: кто и на каком основании будет заниматься выносом счетчиков из домов на столбы? Можно ли привлечь для этого своего электрика из числа личных знакомых, или нужно обращаться в администрацию товарищества к главному энергетику? Вправе ли дачник напрямую обратиться в «Белэнерго», чтобы концерн прислал своих специалистов и сделал все официально, с договором и другими документами?

«Автопарус» отвечает: все работы может сделать как уполномоченные специалисты садового товарищества (электрик или энергетик, официально оформленный на работу и имеющий все необходимые допуски), так и представители «Белэнерго». А вот приглашать электрика в частном порядке со стороны не рекомендуется, поскольку в данном случае нельзя гарантировать надлежащее качество работ и требуемый уровень безопасности.