Необычные уличные пианино пополнили коллекцию арт-объектов Могилева

Красочные муралы, подвесные клумбы, скульптуры львов и не только - улицы и площади Могилева радуют глаз не только своей ухоженностью и комфортом, но и разнообразными арт-объектами. На днях на улице Крыленко появился еще один: ярко оформленное пианино.

Примечательно, что этот музыкальный инструмент – вполне себе действующий, сыграть на нем может любой желающий. А если кто-то не умеет – то научиться. Благо, что до Могилевского филиала Белорусской академии музыки рукой подать, так что вероятность встретить музыканта среди прохожих очень велика.

Шестнадцатилетние Кира и Алена признались, что они – спортсменки, с нотами практически не знакомы. Но как удержаться и не нажать на клавиши, если проходишь мимо?

А пенсионерка Вероника Старовойтова сыграла «Лунную сонату» на пешеходной Ленинской, где прописалось еще одно такое же "фоно". Пояснила, что в свое время учила музыке детей, а сегодня время от времени играет для себя.

Открытые клавиши — это оригинальная задумка! — уверена могилевчанка. Создает настроение и приобщает молодежь к искусству. Да и людям постарше, думаю, тоже интересно послушать мелодии или самим сыграть.

Время импровизированных концертов — с 9 утра до 9 вечера. Проект, запущенный при поддержке городских властей, продлится до 1 октября.

Не так давно на Ленинской «выросла» также необычная кованая вишня. Ее подарили областному центру умельцы «Могилевэнерго». Каждая деталь здесь – ручной работы. А сами ягодки-вишенки сделаны из подшипников и для большей реалистичности покрашены в вишневый цвет.

Арт-подарки родному городу в последние годы стали привычной практикой для местных предприятий и организаций. На той же Ленинской ранее были «высажены» и металлические яблони, изготовленные работниками Могилевского мусороперерабатывающего завода и городского предприятия теплоэнергетики.

Появление таких объектов не только радует, но и напоминает, что исторической название Ленинской – Большая Садовая. Здесь когда-то на самом деле росли и яблони, и груши, и сливы, — напомнил бывший учитель Василий Тимощенко.

Плодами от металлической яблони, конечно, не полакомишься, зато селфи сделать - всегда пожалуйста. Даже в зимнее время: золоченые яблочки не упадут, а листья – не завянут.