Неразгаданная тайна исчезновения дочери итальянских звезд Аль Бано и Ромины Пауэр

Аль Бано и Ромина Пауэр - пара музыкантов, которую знает весь мир. Но однажды их жизнь разделилась на "до" и "после", и полученную рану им уже никогда не залечить.

В 1994-м году в Америке пропала их 24-летняя дочь Иления, многолетние поиски так и не дали никакого результата. А началась история творческого и личного союза звезд еще в семидесятых.

Он

Аль Бано Карризи родился в Италии. Отец назвал единственного сына именем, которое созвучно с Албанией. Кармелло (так звали отца Альбано) в военные годы там проживал и таким образом хотел увековечить этот момент.

Его сын всегда мечтал писать песни, которые смогут собирать многотысячные залы. Родители долго не могли смириться с легкомысленными мечтами сына, но в 16 лет Карризи собрал чемодан и отправился в Милан.

Его первые попытки попасть в шоу-бизнес закончились безрезультатно. Чтобы выжить, он устраивался на работу грузчиком, официантом, сборщиком посылок. Однако судьба все же дала ему шанс исполнить заветную мечту.

Аль Бано узнал о фестивале «Новые голоса» под кураторством Адриано Челентано, отправил заявку и неожиданно одержал победу.

О 22-летнем таланте узнала вся Италия. Режиссеры выстраивались в очередь, чтобы заполучить от него композиции для их фильмов, а люди мечтали попасть на его выступление вживую.

Она

Однажды на съемочной площадке Аль Бано увидел хрупкую Ромину Пауэр. Девушка шла по павильону, рассматривая декорации. Она сразу же привлекла внимание звезды. Музыкант заговорил с девушкой и выяснилось, что Ромине - всего 16 лет.

Она прилетела в Италию из Мексики, чтобы, как и ее родители, начать карьеру актрисы. Но встреча с Аль Бано изменила все планы. Вопреки желанию своей матери, актрисы Линды Кристиан, девушка вместе с итальянцем пошла в музыкальную студию.

Между молодыми людьми стали зарождаться чувства. И певец точно знал: когда возлюбленной исполнится восемнадцать, он тут же женится на ней.

Они

Родные пары долго не могли принять их решение вступить в союз. Мать Ромины считала Аль Бано «неотесанным деревенщиной», лишившим ее дочь карьеры. По некоторым данным, женщина даже требовала от музыканта 100 тысяч долларов залога - на тот случай, если музыкант разведется с Роминой.

И родители Аль Бано не были в восторге от избранницы сына и даже пытались отговорить его от брака.

Но влюбленные были так поглощены друг другом, что не хотели даже слышать о расставании. Вскоре они официально поженились и стали родителями: у них родилась дочь Иления. А в 1973-м году - сын Иари. Позже на свет появились еще две дочери - Кристен и Ромина-младшая.

Так сложился звездный дуэт: Аль Бано писал музыку, его жена - стихи для песен. Пара дважды становилась лауреатом главного итальянского фестиваля в Сан-Ремо. Супруги выпускали хиты, снимали клипы, давали концерты, много гастролировали.

Дуэт горячо полюбили во всем мире. Но в один момент семью накрыла черная полоса.

Семейная трагедия

Впервые Аль Бано и Ромина вздрогнули, узнав, что мафия хочет похитить их единственного сына Иори. Родители срочно увезли мальчика в Швейцарию, где он закончил престижный колледж Le Rosey.

Ситуация сильно ударила по матери: Ромина боялась за детей и старалась быть всегда рядом с ними. Но сами дети грезили о свободе. В частности, Иления мечтала посмотреть мир и издать книгу о бедных и бездомных художниках.

Насытившись комфортом, девушка рвалась познать оборотную сторону жизни и покорять горизонты автостопом - без багажа и на собственные, незначительные сбережения, вырученные от продажи украшений.

Точкой назначения для нее стал Белиз на границе с Мексикой и Гватемалой. Вернуться оттуда ей не удалось...

Отец в последний раз слышал голос дочери 1-го января 1994-го года. Позже стало известно, что Иления вышла из отеля в Новом Орлеане и туда больше не возвращалась.

С 6-го января ее никто больше не видел. Аль Бано и Ромина стали бить тревогу, и расследованию под под давлением итальянского консульства был дан «зеленый свет».

Вопросы без ответа

В ходе дела выяснились странные обстоятельства. Как оказалось, компаньоном девушки и ее и соседом по номеру был некий 54-летний афроамериканец, который зарабатывал уличным музицированием.

Иления считала Александра Масакелу «духовным учителем» и называла «мой господин». После того, как его задержали, мужчина уверял, что они в тот день поссорились, и девушка пошла на прогулку без него.

Через две недели мужчину освободили из-за отсутствия улик, и его след в затерялся.

Позже объявился случайный свидетель, рассказавший, что видел похожую девушку. Она шла около реки Миссисипи в полуторе километрах от отеля. Мужчина крикнул, что близко подходить к воде небезопасно, но девушка ответила, что "это не имеет значения", потому что она "принадлежит водам".

По мнению Аль Бано, это могло быть правдой, потому что Иления с детства одержима мультфильмами о подводных мифических существах и нередко считала себя принадлежащей воде.

Однако организованные поиски в воде ничего к темной истории исчезновения дочери звезд не добавили.

Вскоре появилась версия, что Иления села в автофургон маньяка-дальнобойщика. Правоохранители вышли на его след, мужчина показал, где в лесополосе закопал убитую им светловолосую девушку. Но исследования показали: останки принадлежат не Илении.

Развод и возрождение дуэта

Поиски старшей дочери Карризи длились почти двадцать лет. Сердце Ромины разрывалось. Ее также ранили слова Аль Бано, который спустя несколько лет в интервью заявил, что считает дочь погибшей.

В 1999-м Ромина и Аль Бано развелись. Музыкант в январе 2013-го подал прошение, чтобы пропавшую дочь признали погибшей и поиски прекратили. Через два года просьбу удовлетворили.

Ромина Пауэр вернулась в США, где увлеклась рисованием. В личном блоге она время от времени публикует фото дочери в надежде, что та все же жива и однажды вернется домой.

С 2014-го года легендарный дуэт опять стал выходить на сцену. Хотя публика надеется, что пара сойдется снова, Аль Бано и Ромина заявили, что сегодня их связывает только творчество.