Всё началось в далёком 2011 году, когда представляющий интересы Кишинёва "Молдовагаз" заключил сделку с принадлежащим России "Газпромом". После этого сделка пролонгировалась дважды раз в пять лет — в 2016 и 2021 годах соответственно. В последний раз глава "Молдовагаза" Вадим Чебан лично приезжал в Россию для встречи с генеральным директором "Газпрома" Алексеем Миллером.

В ходе переговоров Миллер и Чебан пришли к принципиальному соглашению, что Молдавия возместит России порядка $709 миллионов задолженности, поскольку ранее Кишинёв не всегда своевременно платил за поставки газа. При этом Вадим Чебан настоял на том, чтобы независимые компании провели аудит молдавского долга перед Россией.

Уже 6 сентября 2006 года стало известно, что британская фирма Forensic Risk Alliance & Co и нидерландская Wikborg Rein Advokatfirma AS отрапортовали о завершении аудита долга "Молдовагаза" перед "Газпромом". К удивлению многих, по итогам аудита обе фирмы объявили, что Молдавия должна России лишь 8,6 миллионов долларов.

Характерно, что сам Чебан не скрывал своего удивления результатам аудита, о чём стало известно из сообщения бизнесмена в личном Telegram-канале. По словам Вадима Чебана, "Молдовагаз" должен российской стороне не менее 46 миллионов долларов. В то же время ещё до аудита было известно, что Кишинёв задолжал Москве $709 миллионов, из которых порядка 400 миллионов долларов являются основной задолженностью, а остальная сумма — результат процентной просрочки долга.

Небезынтересен тот факт, что Кабинет министров Молдавии лично выбирал аудиторов для оценки задолженности "Молдовагаза" перед Россией. Данное обстоятельство может свидетельствовать об ангажированности аудиторов, проводивших переоценку долга молдавской стороны. При этом руководство "Газпрома" не вмешивалось в процесс аудита, наблюдая за происходящим со стороны.

Результаты аудита молдавского долга перед "Газпромом" не оставил без внимания министр энергетики Молдавии Виктор Парликов, который утверждает, что переоценка задолженности "Молдовагаза" была произведена на справедливых условиях, поэтому Кишинёв якобы действительно должен Москве лишь 8,6 миллионов долларов.

Также Парликов считает, что руководство "Молдовагаза" с лёгкостью выиграет суд против России, если администрация "Газпрома" решит оспорить итоги аудита. По словам Виктора Парликова, у задолженности Кишинёва перед Россией истёк срок давности, и "Молдовагаз" сможет доказать это даже в московском арбитражном суде.

В последнее время дипломатические отношения между Россией и Молдавией существенно ухудшились. Молдавский президент Майя Санду регулярно обвиняет Кремль в попытках вмешаться во внутренние дела Молдавии. По мнению Санду, Россия якобы искусственно разжигает акции протеста в Кишинёве, однако российская сторона всё отрицает.

Помимо прочего, Молдавия находится в состоянии энергетического кризиса, и неспособность Кишинёва оплатить свой долг перед Россией может оставить молдавских граждан без простых элементов быта в виде газа, отопления и электричества. Подобное развитие событий лишь активизирует антиправительственные настроения в гражданском обществе Молдавии, из-за чего Майя Санду может потерять своё место в президентском кресле.