Вылез из норы: Поплавская возмутилась возвращению Шепелева на экраны

Исполнительница главной роли в советском фильме для детей "Про красную шапочку", актриса Яна Поплавская, припомнила Дмитрию Шепелеву о его темном прошлом и большом количестве неоднозначных поступков.
Поплавская недовольна тем фактом, что звезда вернулся на российское ТВ, о чем информирует издание dni.ru.
Поплавская сообщила, что Шепелев выступит в качестве ведущего программы на одном из федеральных каналов РФ.
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Артистке не по душе неоднозначное отношение Дмитрия к проводимой в Украине спецоперации.
Звезда советского и российского кино негодует из-за того, что соотечественникам теперь придется смотреть на его "лживое лицо".
Поплавская разозлилась: "Теперь решил, что пришло время вылезать из норы".
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Известно, что экс-избранник покойной исполнительницы Жанны Фриске будет вести передачу о животных под названием "В кругу друзей".
Сам телеведущий на своей странице в запрещенной сегодня в РФ соцсети сообщил, что наслаждаться шоу зрители смогут уже с 9 сентября.
Дмитрий поделился впечатлениями от съемок проекта: "За последние две недели я погладил больше животных, чем за всю жизнь. Козы ели мне футболку, овчарки грызли руку, конь навалил в студии огромную кучу, а какаду спал у меня под мышкой. Я счастлив! Приготовьтесь к мимими".
Поклонники Шепелева поддержали его в комментариях, отметив, что он гармонично смотрится среди братьев наших меньших.
Многие россияне выразили готовность посмотреть новую передачу, главная роль в которой досталась их любимцу.
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