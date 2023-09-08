Вылез из норы: Поплавская возмутилась возвращению Шепелева на экраны

Исполнительница главной роли в советском фильме для детей "Про красную шапочку", актриса Яна Поплавская, припомнила Дмитрию Шепелеву о его темном прошлом и большом количестве неоднозначных поступков.

Поплавская недовольна тем фактом, что звезда вернулся на российское ТВ, о чем информирует издание dni.ru.

Поплавская сообщила, что Шепелев выступит в качестве ведущего программы на одном из федеральных каналов РФ.