Стоит ли разрешать прописку в дачных домах: вот что говорят дачники

Пенсионерка Виктория Валерьевна из садового товарищества «Камвольщик» в Минском районе сказала, что относится к этой идее с полным энтузиазмом.

Она почти круглый год живет на даче, в Минск приезжает только за пенсией и для посещения врачей. По словам Виктории Валерьевны, она бы с удовольствием прописалась на даче, а минскую квартиру оставила женатому сыну с семьей (сейчас они живут все вместе).

Аналогичного мнения придерживается супружеская пара Алевтина и Сергей из садового товарищества «Неман-Сад» в Узденском районе.

Они недавно стали пенсионерами и прямо сейчас готовы переехать жить на дачу, поскольку имеют хороший дом со всеми удобствами. Это избавило бы их от лишних расходов за коммунальные услуги, которые они вынуждены оплачивать, даже когда фактически не проживают в квартире.

А вот молодая пара Игорь и Жанна Веретенниковы из садового товарищества «Здоровье» Минского района категорически против того, чтобы людям разрешили прописываться в дачных домах. По их мнению, это может быстро привести к перенаселенности садовых товариществ, и полноценный отдых на своем участке будет невозможным из-за шума и обилия людей вокруг.

Кроме этого, Игорь и Жанна опасаются, что повсеместная прописка людей в дачных домиках может привести к значительному увеличению членских взносов из-за роста эксплуатационных расходов садового товарищества.

В целом по результатам опроса выяснилось, что большинство дачников приветствуют идею о возможности прописки в своих дачных домах.

В первую очередь это касается пенсионеров, которые проводят на даче как минимум с апреля по ноябрь, а некоторые живут в течение всего года. Некоторые молодые семьи также хотели бы иметь возможность прописаться в дачном доме, поскольку построить хорошее жилье в садовом товариществе намного дешевле, чем в городе.

Многие дачники справедливо обращают внимание на нюансы законодательства. Так, регистрация граждан осуществляется в населенных пунктах — городах, поселках, деревнях. Однако дачные кооперативы не являются населенными пунктами со всеми отсюда вытекающими последствиями.

Так, закон не требует обеспечивать им регулярное транспортное сообщение: например, в садовые товарищества «Дубрава», «Неман-сад», «Журавинка-садовый», «Солнечное-прогресс» и «Алгоритм» Узденского района зимой автобусы не ходят вообще, а летом — только четыре дня в неделю (железной дороги здесь нет).

Также возникает вопрос с медицинским обслуживанием: непонятно, к какой поликлинике относить людей, прописанных в садовых товариществах. То же самое касается школьного и дошкольного образования: неясно, какие школы и детские сады будут посещать дети, зарегистрированные в дачных кооперативах.

Но если эти вопросы удастся решить на законодательном уровне, то не исключено, что власти разрешат гражданам регистрироваться в садовых товариществах как в местах постоянного проживания.