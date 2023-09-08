Проблема бродячих собак становится все более актуальна, и особенно остро, в коттеджных поселках

Началась охота за беспризорными животными, но местные жители уверены – это лишь временное решение проблемы, позже появятся новые стаи. Разбираемся, кто виноват и что делать.

Вика возвращалась из школы днём обычной дорогой. Неожиданно услышала лай и в следующее мгновение на неё налетела агрессивная свора.

Девочка пыталась отбиться рюкзаком, но собаки его вырвали из рук. Когда ребёнок упал, агрессивная дворняга схватила её за ногу.

Викторию спасла старшеклассница, вместе с которой они смогли убежать и спрятаться в подъезде дома. После нападения ей пришлось пройти курс лечения от бешенства и реабилитацию.

Инцидент нападения стаи собак на девочку попал в объектив камеры наблюдения.

Второй жертвой нападения стала ещё одна школьница. Она тоже шла домой, когда на неё набросились агрессивные животные.

Собака схватила её за ногу и повалила на землю. Неизвестно, чем это могло бы закончится, если бы не помог случайный очевидец: мужчина смог отогнать стаю и спасти ребёнка.

А насколько опасны голодные собаки можно понять по другому видео, его сняли очевидцы в окрестностях всё того же посёлка Колодищи.

Собаки буквально разорвали дикую косулю, оставив на месте пиршества кровавое месиво.

Один укус может на всю жизнь сделать ребёнка инвалидом

Предприятие Экоспецтранс постоянно мониторит ситуацию. Проблему старается решать максимально оперативно. Но не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Как признаются специалисты, у бродячих собак сильно развито природное чутьё. Как только в населённом пункте появляется спецтранспорт, животных словно след простыл. Приходится даже выезжать на обычных машинах, чтобы не спугнуть зверя.

Анатолий Кузьмицкий, директор ГП «Экоспецтранс»: В Минском районе порядка 320 садовых товариществ. Только в прошлом году было отловлено около 3,5 тысяч бродячих животных. Ответственность у людей должна быть огромная: один укус может на всю жизнь сделать ребёнка инвалидом

Анатолий Кузьмицкий признаётся: главная проблема не в бродячих собаках, а в людях.

Того же мнения придерживается и милиция, которая круглый год проводит профилактические беседы с владельцами частных домов.

Как говорят правоохранители, виноваты во многом дачники, которые на лето заводят себе щенков, а, съезжая обратно в город, просто выкидывают питомцев на улицу. Стаи начинают формироваться осенью, зимой это превращается в устойчивую колонию со своим ореолом обитания.

Ближе к весне, когда начинается брачный период, бродячие собаки становятся наиболее агрессивными. И вот тут возникает самый острый вопрос.

С одной стороны отлавливать и отправлять бездомных животных на убой не гуманно, с другой – не реагировать на опасное явление ещё более жестоко, ведь под ударом может оказаться любой прохожий, в том числе и дети. В это же время существуют и сердобольные граждане, которые начинают оставлять беспризорным собакам корм.

Алексей Авчинников, участковый инспектор Боровлянского отдела милиции: люди оказывают и себе и своим соседям медвежью услугу. Они приучают собак. А когда этого корма нету, животное начинает себя вести агрессивно и может наброситься на человека.

Не убегать и не паниковать!

«Бездомные собаки по своему принципу территориальны», - говорит председатель Белорусского общественного спортивного кинологического объединения Евгений Кобец.

То есть они обитают на определенной территории и пытаются с неё прогнать незваных гостей, в том числе и людей. Завоевав пространство, животные считают появление человека вторжением, отсюда и столько агрессии.

Самое главное не убегать, не паниковать и не бояться, советует Евгений Кобец. Собаки нападают на слабого соперника, которого считают своей добычей.

Поэтому ребёнку, который попал в опасную ситуацию, надо запомнить простые правила: прижаться спиной к забору, стене или дереву, чтобы исключить возможность нападения со спины. Защищаться всем, что есть под рукой, в том числе и портфелем. И, конечно, покричать на собак, чтобы попытаться их отпугнуть.

Вывод напрашивается вот такой:

нужно быть ответственным за тех, кого приручили. Классическое правило для тех, кто собаку воспринимает, как игрушку. Ведь животные не только мягкие и пушистые, они ещё зубастые и, порою, зверски жестокие.

Голодная неконтролируемая стая это и угроза обществу и порождение самого общества. Самое время подумать о том, какое будущее вы подготовили своему питомцу.