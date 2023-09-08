Стоит ли сейчас брать кредиты, или лучше подождать, мнение и советы эксперта

Как подчеркнул Ковзанович, есть универсальная рекомендация, которая заключается в следующем: брать кредит следует только в том случае, когда расходы по обслуживанию всех имеющихся задолженностей не превысят 40% получаемого дохода.

Причем это касается ситуаций, когда без кредита не обойтись — например, покупка квартиры.

В идеале платежи по финансовым обязательствам не должны превышать 10-15% всех доходов.

В идеале лучше отказаться от кредитов и рассрочек потребительского характера — например, на айфоны, телевизоры, стиральные машины, автомобили и т. п. Накопить на бытовую технику сегодня может практически любой человек, а если не хватает денег на дорогостоящий гаджет, лучше взять модель попроще и подешевле, чем влезать в дополнительную долговую кабалу.

То же самое касается автомобиля: не хватает средств на новое авто из салона — покупайте машину на вторичном рынке, где можно найти варианты на любой бюджет.

Тем более, что новый автомобиль сразу после покупки теряет 15- 20% стоимости (поскольку переходит из разряда новых в разряд подержанных), а через год может подешеветь на 25-30%. Поэтому покупка машины в кредит — одно из самых непрактичных решений.

Ковзанович отметил, что единственные кредиты, которые оправданы практически во все времена — это кредиты на недвижимость. И то при условии, что человек не скупает по пять квартир на заемные средства, а решает свой жилищный вопрос, когда других вариантов не остается (например, чтобы съехать с семьей от родителей).

Однако всегда необходимо оценивать текущую экономическую ситуацию. Так, периоды инфляционных и девальвационных процессов кредиты в национальной валюте выгодны, поскольку долг быстро обесценивается.

Но при этом нужно принимать во внимание тип и размер процентной ставки: если она дифференцированная и привязана к ставке рефинансирования, то будет автоматически меняться в соответствии с текущими рыночными реалиями (так банки страхуют себя от убытков по причине обесценивания денег).

В любом случае перед обращением за кредитом необходимо трезво оценить свои финансовые возможности, а также убедиться в том, что в ближайшее время нет рисков остаться без стабильного источника дохода.

Заранее нужно подумать о том, как обезопасить себя на случай форс-мажорных ситуаций (внезапная потеря работы, снижение зарплаты, болезнь и т. п.).

В некоторых ситуациях целесообразно оформить страховой полис (его могут предложить в банке при обращении за кредитом). Тогда при невозможности выплачивать кредит о причине наступления страхового случая это сделает страховая компания.

В целом, по мнению специалиста, сейчас ситуация неплохая для того, чтобы брать кредиты на недвижимость и прочее ликвидное имущество.

Если удастся найти кредитный продукт с выгодной процентной ставкой, можно оформить и потребительский кредит — при условии, что вы действительно нуждаетесь в товаре или услуге, а купить их за собственные средства не получается.