В старину на Руси худых женщин не жаловали, а красавицами считали только тех, что крепки телом

В разные исторические эпохи на разных континентах каноны красоты имели существенные отличия. Существующие ныне "идеальные" параметры 90-60-90 появилось не так давно. На Руси, к примеру, в старину красавицами считали женщин совсем с другой физической формой.

До начала 19-го столетия девушек оценивали по наличию живота - несколько выпирающего. Считалось, будто от его формы напрямую зависит способность вынашивать и рожать здоровых детей.

"Идеальная женщина", кроме того, должна была быть обладательницей широких бедер и большой груди, чтобы выкормить младенца. Внешний вид, включая "румяные и белые щеки", был второстепенен.

Женщину тогда рассматривали не только, как мать и продолжательницу рода, но и хозяйку, работницу по дому. Она должна была уметь запрячь лошадь, нести коромысло с двумя десятилитровыми вёдрами воды.

Хрупкой красавице, понятное дело, с такими задачами справиться было бы трудно. Женщина для выполнения нужных миссий должна была немало весить и, следовательно, хорошо есть.

Красотою женщины они считают толстоту. Маленькие ножки и стройный стан почитают безобразием. Худощавые женщины считаются нездоровыми, потому те, кто от природы не склонен к толстоте, предаются разного рода эпикурейству с намерением растолстеть. Они целый день лежат в постели, пьют водку, потом спят и потом опять пьют, - так описывал эталон женской русской красоты 17-го века английский врач Сэмюэл Коллинз.

Живот при этом также подчёркивал происхождение девушки. До отвала есть, валяться до обеда в постели могла позволить себе лишь «леди» из состоятельной семьи.

Но к середине 19-го столетия мода на женские фигуры заметно изменилась. Пышных барышень сменили бледные, худые, мечтательные и грустные девушки, склонные к обморокам.

Место любительниц обильно поесть заняли красавицы, специально морившие себя голодом, чтобы не прибавить даже пары лишних килограммов.