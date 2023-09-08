Питера Диклэйнджа называли карликом и смеялись, а он стал звездой Голливуда и сыграл в «Игре престолов»

Невзирая на злую шутку судьбы, поигравшей с его внешностью, этот человек смог преодолеть злобные шутки сверстников и не сломаться. Это - Питер Диклэйндж, известный как Тирион Ланистер.

Несмотря на физическую особенность, именуемую ахондроплазией, он родился под счастливой звездой. Его родители, к слову, были вполне здоровы и имели обычный рост.

Казалось, судьба обделила ребенка. Одноклассники над ним насмехались, демонстрируя физическое преимущество. Питер злился и ненавидел жизнь за испытания, но неведомые силы сумели направить его на тропу мечты: парень стал постигать актёрское мастерство.

Американское детство

Семья будущего актёра была типично американской. Мать преподавала в местной школе музыку, а отец был страховым агентом, но большей частью оставался без средств к существованию. В детстве у мальчика обнаружили необычную мутацию, которую врачи так и не сумели до конца изучить.

Питер вырос до отметки 135 см. Чтобы защититься от насмешек сверстников, он научился шутить над собой. И тем самым доказывал миру и себе, что он - не ошибка природы, а яркий талант.

Диклэйндж мечтал стать актёром, и поступил в Бенингтонский художественный колледж, где смог перевернуть прошлое и открыть новую главу своей жизни.

Из-за определённых сложностей общения, которые Питер не смог перебороть в подростковом возрасте, парень всё время посвящал учёбе. Усердие и старательность помогли ему найти соратников среди сокурсников, его также заметили преподаватели.

Как ни странно, но именно мутация как раз и стала причиной особого внимания к персоне молодого актёра. В скором времени ему стали активно предлагать роли. Непримечательный карлик в итоге стал звездой Голливуда.

Звездная карьера

Никто не предполагал, что уже первая кинолента, где сыграл Питер, станет оскароносной. Лента «Жизнь в забвении» была малобюджетной, но, тем не менее, заняла первое место среди ролей «главного голливудского карлика».

Она стала для Питера зелёным светом, он получил новое предложение. За несколько лет актёр сыграл во многих кинофильмах, в числе которых были масштабные проекты.

Начиная с 2003-го года, на актёра напало профессиональное везение, и судьба подарила ему знаменательную роль в фильме «Эльф». Питеру стали предлагать более весомые роли, за которые он был удостоен первой награды на Ourense Independent Film Festival.

Но ни одна из ролей не сделала актера таким запоминающимся, как партия лорда Тириона Ланистера из культового сериалае «Игра престолов».

Кинематографические награды стали освобождением для Питера, который наконец почувствовал себя тем, кем мечтал стать с детства – полноправным членом общества.

Он доказал всем: неважно, как выглядит тело, это не помешает добиться высот в любом деле.

Семья Диклэйнджа

Ум и обаяние актера помогли ему найти спутницу, стать отцом. Питер живёт в Нью-Йорке и часто гуляет в знаменитом центральном парке города.

Питер всю жизнь доказывал окружению, что он гораздо выше, чем те 135 сантиметров, которыми его наделила природа.

Свой актёрский талант звезда не растрачивает попросту. Кроме голливудских блокбастеров и культовых сериалов, Диклэйндж дарит свои умения театру, постоянно участвуя в постановках.