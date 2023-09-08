Жители СССР искренне гордились своей страной и приумножали ее достижения

У россиян сегодня есть все основания гордиться страной, которая стала наследницей СССР. Государство обладает великой историей, глубокой культурой. Всем гражданам здесь гарантировано бесплатное образование и медицинское обслуживание.

И это малая часть вещей, которые вызывают чувство гордости, отмечает автор канала "Смотрим, читаем, анализируем" на платформе Дзен. Обращаясь к прошлому страны, можно вспомнить, чем гордились жители Советского Союза.

Это действительно была великая мировая держава. С момента образования СССР в истории нашего государства начали происходить глобальные перемены, - подчеркнул автор. Народ великой державы совершил много достижений мирового масштаба.

Первым делом он отметил победу СССР в Великой Отечественной войне.

Пожалуй, жители страны больше всего гордились именно ей. Казалось, ничто было не способно остановить нацистскую Германию, которой покорились многие страны и народы, - подчеркнул блогер. Однако советские граждане не просто выстояли, пережили тяжёлые военные годы, они нанесли решающий удар по коричневой чуме.

При этом Советский Союз понес страшные потери, но в послевоенные годы сумел невероятно быстро восстановиться. Стране понадобилось всего 5 лет, чтобы превзойти те показатели, которые рассчитывали увидеть страны Запада.

В 1950-м году также была создана атомная бомба, что позволило доказать противникам силу СССР, а потом приступить к созданию бомбы водородной.

Говоря о быстром восстановлении Союза после войны, автор канала отмечает, что граждане в СССР могли рассчитывать на стабильное и надежное «завтра».

Конституция СССР закрепляла права граждан на бесплатные жильё, образование, медицину. Человек знал, что в любом случае он не останется без работы. В СССР не было проблем с рабочими местами вообще, чего нельзя было сказать о западных государствах.

В США, скажем, и сегодня процент безработицы остаётся высоким.

Но надо признать, что современная Россия - тоже не Советский Союз. Заставляют ли сегодня спортсмены гордиться страну своими результатами? Да, однако в СССР было намного больше спортивных достижений, и за ними следили гораздо пристальнее, - констатирует эксперт.

В 1970-е годы, к примеру, советский хоккей гремел на весь мир. Этот феномен вошёл в историю, как «хоккейное чудо». Одно из главных достижений в данном виде спорта - победа хоккеистов СССР над сборной Канады, считавшейся намного сильнее.

Также были многократные триумфы на Олимпиадах, 22 победы на мировых чемпионатах.

Не стоит забывать, что в Советском Союзе стермительно развивалась наука. Это помогло не просто улучшить качество жизни жителей СССР, но также успешно вести Холодную войну с Америкой.

А в 1961-м году Юрий Гагарин стал первым человеком в мире, кто покорил космос. Этот полёт всколыхнул мировую общественность, он стал первым гигантским шагом в освоении космического пространства. Миллионы советских мальчиков мечтали стать космонавтами!

Все достижения, разумеется, трудно перечислить. Но те, которые упомянул автор блога, действительно вызывают чувство гордости. Достижения наших дедов и отцов стали той основой, на которой базируются сегодняшние экономика, наука, технология, культура, искусство.