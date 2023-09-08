Кардашьян призвала Байдена «принять меры», защитив армян от Азербайджана

В ночь на 9 сентября Ким Кардашьян опубликовала новый пост на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России). В посте Кардашьян, являющаяся армянкой по происхождению, обращается к американскому президенту Джо Байдену, призывая последнего предотвратить геноцид армян.

При этом Ким Кардашьян утверждает, что население Армении может подвергнуться нападению со стороны вооружённых сил Азербайджана. Характерно, что Кардашьян сопроводила свой пост фотографией могил погибших армянских солдат, которые умерли во время конфликта в Нагорном Карабахе.

Также Ким Кардашьян выразила уверенность в том, что правительство Соединённых Штатов должно "принять меры" по защите армянских граждан от возможной агрессии со стороны азербайджанских военнослужащих. Кардашьян не уточнила, о каких мерах идёт речь, поэтому неизвестно, предлагает ли модель ввести новые экономические санкции в отношении Баку, или же армянка выступает за более радикальные способы защиты своих соотечественников.

Накануне стало известно, что войска Азербайджана большими колоннами бронетехники стягиваются к государственной границе Армении. Большинство единиц азербайджанской военной техники помечены специфическими знаками в виде перевёрнутой буквы "А", что может указывать на тактическое обозначение группировки войск Азербайджана.

В свою очередь армия Армении также стягивает силы к азербайджанской границе. Параллельно с этим армянский премьер-министр Никол Пашинян объявил о проведении военных учений между войсками Армении и Соединённых Штатов. Немаловажен тот факт, что данные учения пройдут на армянской территории. Ожидается, что американо-армянские учения стартуют 11 сентября и завершатся 20 сентября.

Очевидно, что данное мероприятие вызывает озабоченность в рядах правительства России, поскольку Армения, как и Москва, являются участниками Организации договора о коллективной безопасности. В свою очередь США стали негласным лидером военно-политического блока НАТО, который во многом оппонирует ОДКБ и интересам Кремля непосредственно.

Стоит отметить, что в Нагорном Карабахе, притязания на который выказывают как Армения, так и Азербайджан, расположено 1960 российских миротворцев. Миротворческая группа России была направлена в Карабах после того, как администрации Баку и Еревана объявили о перемирии по итогам переговоров, посредником в которых являлись Москва и Владимир Путин лично.

Сам Пашинян ранее неоднократно упрекал руководство ОДКБ в неспособности обеспечить безопасность Армении в условиях её конфронтации с Азербайджаном. По словам Никола Пашиняна, ОДКБ постепенно уходит из Армении. При этом большинство подобных претензий Пашинян традиционно адресовывал именно российской стороне.

В настоящий момент, когда Армения проводит учения с недружественными России Соединёнными Штатами, а Азербайджан стягивает войска к армянской границе, опасения Ким Кардашьян о новом конфликте в регионе не выглядят надуманными. Тем не менее, маловероятно, что власти США внемлят просьбе Кардашьян о защите армянского народа, поскольку восседающие в Белом доме политики слишком озабочены тратой средств своих же налогоплательщиков на военные нужды Украины.