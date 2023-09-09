При землетрясении в Марокко погибли сотни людей

Страшное землетрясение произошло в Марокко в ночь на 9-е сентября. По данным Геологической службы Америки, оно признано самым сильным в этой стране за последние 120 лет.

Гостелевидение Марокко сообщает об обрушении многих зданий в районе эпицентра землетрясения, который находился в горах Высокого Атласа. Это примерно в 72 километрах к юго-западу от Марракеша, пишет РИА Новости.

Землетрясение также ощущалось в прибрежных городах Рабат, Эс-Сувейра,Касабланка.

В Геологической службе США заявили, что такой масштаб землетрясения в данном регионе - довольно редкое явление, хотя и не неожиданное. Последнее сильное землетрясение в этой стране произошло в 2004-м, его магнитуда составила 6,3. Тогда жертвами землетрясения стали свыше 600 человек.

На этот раз очаг залегал на глубине 18,5 километра. По мнению экспертов, причина землетрясения - в геологическом разломе Атласских гор.