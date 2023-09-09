При землетрясении в Марокко погибли сотни людей

10:24 2023-09-09

Его магнитуда достигла 6,8. Счет погибших превысил 600 человек, более трехсот жителей пострадали.

Страшное землетрясение произошло в Марокко в ночь на 9-е сентября. По данным Геологической службы Америки, оно признано самым сильным в этой стране за последние 120 лет.

Гостелевидение Марокко сообщает об обрушении многих зданий в районе эпицентра землетрясения, который находился в горах Высокого Атласа. Это примерно в 72 километрах к юго-западу от Марракеша, пишет РИА Новости.

Землетрясение также ощущалось в прибрежных городах Рабат, Эс-Сувейра,Касабланка.

В Геологической службе США заявили, что такой масштаб землетрясения в данном регионе - довольно редкое явление, хотя и не неожиданное. Последнее сильное землетрясение в этой стране произошло в 2004-м, его магнитуда составила 6,3. Тогда жертвами землетрясения стали свыше 600 человек.

На этот раз очаг залегал на глубине 18,5 километра. По мнению экспертов, причина землетрясения - в геологическом разломе Атласских гор.

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    Число погибших уже составило 632 человека, сообщают каналы местного ТВ со ссылкой на данные МВД Марокко. Эта цифра не окончательная.

    В списке пострадавших пока числится 329 человек, многие сейчас находятся в больнице. 

    Продолжаются поисково-спасательные работы. Власти страны призвали граждан сдавать кровь для пострадавших. 