В Японии вместо учеников на уроки стали ходить роботы

В японских школах стали внедрять необычные технологии. На занятия здесь начали ходить... роботы, которые заменили тех учеников, которые по разным причинам боятся являться на уроки из-за неуверенности в себе, сообщает «Нож» со ссылкой на The Guardian.

Чиновники рассчитывают, что это позволит школьникам привыкнуть к общению, чтобы потом вернуться в классы. Первыми номые методики опробуют в школах города Кумамото, расположенного на юго-западе Японии.

Высота робота - не более метра. Он оснащен микрофонами и камерами, которыми можно управлять дистанционно - через ноутбук. Роботы могут свободно перемещаться в классах и школьных коридорах.

При их помощи ученики смогут "посещать" все занятия, участвовать в дискуссиях и дополнительных проектах, а также - общаться с одноклассниками во время перемен.

Школьникам нововведение понравилось. Виртуальный класс помогает им повысить свою самооценку и меньше беспокоиться об особенностях общения с учителями и одноклассниками.

Согласно последнему опросу Минобразования, во всей Японии количество прогуливающих учеников начальной и средней школе в 2021-м году достигло рекордного уровня - 244 940 случаев.

Массовые прогулы в японских школах власти связывают с последствиями пандемии коронавируса, во время которой дети вынуждены были оставаться дома, от изоляции очень сильно пострадало их психическое здоровье.