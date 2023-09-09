Десять шокирующих диет, увлекаться которыми опасно для жизни

Таким способом похудения пользовался лорд Байрон, который добивался бледного оттенка кожи за счет снижения веса.

Поэт готовил себе особый напиток - уксус, разведенный водой. В уксусе он также замачивал все продукты, полагая, что кислота расщепит жировую прослойку в организме. Кожа и правда стала бледнеть, но прожил поэт всего до 36 лет. Вскрытие показало сильное истощение.

Капустный беспредел: Монодиета - это питание, основанное на употреблении в пищу единственного продукта - и утром, и в обед, и вечером. Некоторые увлекаются капустными диетами для похудения. Это значит, надо есть одну только капусту во все положенные приемы пищи. Если делать так целую неделю, то якобы можно убрать 4 кг лишнего веса. Однако надо учитывать и побочные эффекты: постоянное вздутие, приступы тошноты, головокружения. Последствия от таких монодиет непредсказуемы и точно не хороши для здоровья.

Энергетики вместо еды: В Новой Зеландии молодая женщина, недавно ставшая матерью, придумала свою радикальную диету. Лишний вес не давал ей покоя, и дама решила вовсе отказаться от еды, заменив ее энергетическими напитками. За день она выпивала до 15 баночек, и да, вес уходил стремительно. Женщина сбросила целых 45 кг, но заработала себе сердечный приступ и едва не умерла. Дети могли остаться сиротами.

Спать, чтобы не есть: Есть мнение, что долгий сон позволяет не набирать лишний вес. Принцип понятен: во время сна человек не ест, а значит, не поправляется. Такой способ похудения использовал Элвис Пресли, употребляя снотворное в большом количестве. Итог такой: ожирение и ранний уход из жизни.

Жевать и выплевывать: Был такой диетолог из США Гораций Флетчер, он предлагал для обретения стройной фигуры тщательно жевать пищу, но не глотать. Каждый кусочек надо было пережевывать 32 раза до полного размягчения, потом сплевывать его. Диетолог таким образом похудел на 20 кг. У него были последователи: Джон Рокфеллер, Генри Джеймс, Марк Твен. Современные специалисты по питанию не приветствуют такой метод похудения, ибо он часто вызывает булимию.

Лекарства для похудения: После Первой мировой войны в моду вошла худощавая женская фигура и слегка изможденный вид. Все дамы старались загнать себя в эти жесткие рамки. Поэтому весьма кстати оказались специальные лекарства для худеющих. Однако тут не все так просто. Была предыстория. В 30-е годы медики стали отмечать, что работники фабрик, производящих взрывчатку или препараты для уничтожения насекомых, стремительно теряют вес. Проведенные исследования показали, что все дело было в динитрофеноле - очень токсичном химическом веществе. Химики внедрили динитрофенол в препараты для худеющих, в итоге более 100 000 людей отравились. Многие из них потеряли зрение или получили другие серьезные проблемы со здоровьем.

Вместо воды вино: Заменить воду вином решил король Англии Вильгельм Завоеватель, который очень страдал от лишнего веса. Он уже не мог взобраться на коня. Правитель принял странное решение совсем отказаться от воды и пить только вино. Ведь вода была напитком бедняцкой части населения. Этот необычный способ питания был одной из первых диет в мире. Известно, что смерть короля наступила из-за падения с лошади. Может быть, он просто очень много выпил?

Диета на грудном молоке: Те, кто желает попробовать такую диету, должны запастись баночками детского питания и достать где-нибудь грудное молоко. В день надо кушать до 14 банок и запивать их тем самым женским молочком. Диетологи категорически не приемлят этот метод из-за потенциальной опасности для здоровья. Такое питание не может обеспечить человеку нужный объем белков.

Глисты против лишнего веса: Есть сторонники опасной методики похудения с использованием гельминтов. Они полагают, что глисты замедляют пищеварение и снижают аппетит. Да, лишние килограммы уходят, но взамен приходят болезни и различные расстройства: диарея, запор, болевые синдромы, тошнота, менингит, слабоумие, кровоизлияния. Таким способом пыталась похудеть оперная дива Мария Каллас. Когда она умерла, точную причину установить так и не удалось, эта тема до сих пор покрыта завесом тайны.