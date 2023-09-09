В средневековой Европе гигиена приобрела ужасающие грани

Если в Римской империи был культ чистоты, жители много времени проводили в банях, купальнях и бассейнах, то в Средние века в Европе о гигиене даже не помышляли. Точнее, она носила очень специафические черты.

Ходили "под себя"

Слово «туалет» имело тогда другое значение: это означало умывание, чистка зубов. В богатых домах туалетная комната была, однако туалетом там совсем не пахло. Естественную нужду горожане справляли в горшок, а потом его содержимое выбрасывали на улицу из окон.

В Англии при этом даже кричали «gardy-loo», что означало «берегись». А что стесняться? Дело-то обычное!

Тем, кто мог себе позволить прислугу, было еще проще: можно было сделать все на пол, а слуги потом прибирали. Запах в итоге во дворцах стоял жуткий.

Богатеи, имевшие несколько резиденций, могли позволить себе периодически менять место пребывания. Если дышать становилось совсем невмоготу, французские короли, к примеру, вместе со свитой перебирались в другой дворец - пока прежний слуги не почистят и тщательно не проветрят.

Хотя бумага в Китае появилась еще в VI веке, и с того времени там пользовались маленькими листиками из рисовой бумаги, в Европе такой способ считали отвратительным.

У богачей для таких целей было приспособление, которую называли гомф-палкой: это привязанная к палочке губка. Конструкцию они позаимствовали у римлян. А бедняки подтирались всем, что под руку попало - соломой, листьями, мхом.

Ванны по "праздникам"

Европа оставалась немытой почти до ХХ века. Купаться там не любили, считая это плохой приметой. История знает королей, которые мылись всего лить три раза за жизнь: сразу после рождения, затем перед свадьбой. В третий раз их обмывали уже после смерти.

Бани не были популярны в средневековой Европе, потому толпы там источали невыносимую по совремнным меркам вонь.

Исключением были разве что скандинавы: они купались часто, считая, что в таком случае им будут помогать духи и боги. Частью духовной практики было омовение и у монахов. Богачи тоже принимали ванны, но не часто.

Случалось, что в одной воде мылась вся семья. И последнему купальщику приходилось, по сути, на себя брать всю грязь…

Бедняки обычно мылись в речках и озерах в теплое время года.

Зола плюс щелочь = мыло

Мыла в современном понимании тогда, разумеется, не было. Люди очищали тело, используя смешанную с салом или маслом золу. Порой брали известь - чтобы отбелить кожу. Могли добавить травы или цветы - для запаха.

Простые люди пользовались щелочью: средство получалось грубым, и иногда им даже могли содрать кожу на руках.

Роль зубой щетки играла палочка из дерева - с острым концом. Или - кусочек ткани, в которую завернут известняк (ее разжевывали). Чистка зубов в Европе считалась неприличным действием, поэтому зубы у леди и джентльменов к 30 годам обычно сгнивали.

В Средние века дантисты зубы сразу же вырывали. Лечить их было нечем, к тому же боль ужасная. Подобие современных зубных щеток стали производить лишь в 1780-х годах.

Сифилис привезли из Америки

Такая болезнь, как сифилис, в Европе появилась в 1492-м году, ее из поездки в Америку привезли моряки Колумба. За короткий срок болезнь рапсространилась по всем странам Европы.

Доктора поняли, что она передается половым путем, и стали продумывать меры защиты. Во время раскопок были найдены странные приспособления для контрацептива, сделанные из тонкой кожи либо кишок животных.

Тампоны и прокладки

Женщины изобретали самые разные средства, чтобы не запачкаться в период менструации. Средневековые дамы в Европе прикалывали тканевые повязки к поясу юбки - чтобы те сдерживали выделения в критические дни.

Трусы и панталоны тогда еще не носили. Повязки приходилось много раз на день менять, чтобы не запачкать платье. Так женщины жили до начала ХХ века. Только в первую Мировую одна изобретательная медсестра придумала логичное применение хирургическим салфеткам.

Это послужило началом создания гигиенических прокладок для женщин, которые постоянно совершенствуются.