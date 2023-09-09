В Москве скончался звездный хирург Отари Гогиберидзе

Бывший муж телеведущей и бизнесвумен Яны Лапутиной, звездный пластический хирург Отари Гогиберидзе, умер в Москве.

По словам журналистки, полгода назад доктор переболел ковидом, и у него в итоге произошли осложнения на сердце.

Экс-жена рассказала, что хирург после перенесенной болезни не дал себе отдохнуть, и сразу вышел на работу в клинику. Отари проводил операции даже тогда, когда плохо себя чувствовал.

Дополнительным стрессом для ослабшего организма стала, считают эксперты, стоячая работа, которой врач отдавал много часов.

Он был госпитализирован, потому что после ковида плохо себя чувствовал. После болезни - почти сразу вышел на работу. Но ему было очень тяжело. К сожалению, ковид такая штука, он никого не щадит, - отметила телезвезда.

41-летняя Лапутина уточнила, что у Гогиберидзе никакого предчувствия не было:

Он до последнего считал, что проблемы со здоровьем - это шутка.

Как напоминает СтарХит, Яна и Отари Гогиберидзе познакомились около пятнадцати лет назад. В 2008-м пара официально расписалась, потом обвенчалась. Еще через 3 года у них родилась дочь.

Ранее Яна рассказывала общественности, что хирург сделал ей пластику носа. 41-летняя Лапутина также планировала со временем сделать круговую подтяжку лица.

Он - блестящий хирург, и в этом бизнесе давно. Задолго до наших отношений я как-то захотела скорректировать кончик носа, знакомые посоветовали обратиться к нему. Отари, изучая мой профиль, произнес: „Ладно, согласен. А если не получится, тогда я на тебе женюсь“. В итоге операция удалась, но и свадьбу сыграли. Еще через несколько месяцев - обвенчались, - делилась она.

В свое время пластический хирург работал со многими звездными персонами. В частности, он увеличил грудь жены тележурналиста Дмитрия Диброва Полины.