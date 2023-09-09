9 сентября в Германии стартовала конференция Шиллеровского института, который специализируется на устранении причин мирового кризиса, пагубно влияющего на развитие беднейших государств. Одним из приглашённых гостей конференции института Шиллера стал бывший американский разведчик Скотт Риттер, ранее служивший в рядах морской пехоты.

Во время своего выступления Риттер поделился собственным футурологическим прогнозом, рассказав о своём видении дальнейшей судьбы военно-политического блока НАТО. По мнению экс-разведчика США, Североатлантический альянс с большой долей вероятности распадётся в течение следующих 5-10 лет.

Скотт Риттер полагает, что первым "тревожным звоночком", ставшим экзистенциальной угрозой для НАТО, является вторжение армии Соединённых Штатов в Ирак. Отставной морской пехотинец напоминает, что во время американской интервенции в Ирак государства-члены Североатлантического альянса негласно поделились на два непримиримых лагеря.

Лидеры одной группы стран НАТО были уверены, что нападение США на иракское государство является неприемлемым. К таким странам относились Италия, Франция и ФРГ. В то же время сторонниками вторжения в Ирак стали другие европейские державы, среди которых фигурировали Польша и Прибалтика.

Также Риттер указал на другие "яблоки раздора" внутри Североатлантического альянса, одним из которых является начатая Россией спецоперация на Украине. Скотт Риттер подчёркивает, что прибалтийские государства, Великобритания и Соединённые Штаты радикализировались в своих антироссийских настроениях и активно поддерживают подконтрольные Киеву ВСУ, в то время как правительства Германии и Франции выступают за дипломатическое урегулирование российско-украинского конфликта.

В конце своего выступления на Шиллеровской конференции Риттер констатировал безальтернативный распад НАТО максимум через десять лет, заявив, что у данного альянса уже сейчас истекает срок годности. Бывший американский военный заверил, что СВО на Украине, конфронтация между Турцией и Грецией, а также нежелание Тайипа Эрдогана принимать Швецию в НАТО станут катализаторами распада данного блока.

Несмотря на пессимистические прогнозы Скотта Риттера, Североатлантический альянс продолжает расширяться. Так, 4 апреля нынешнего года в состав блока была принята Финляндия, имеющая общую госграницу с Россией. Тем не менее, незначительное расширение НАТО может быть признаком агонизирования организации, доживающей свои последние дни.