Представитель российской Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков утверждает, что текущей осенью сотрудники парламента намереваются поднять вопрос принятия единых стандартов приготовления шаурмы в кафе и ресторанах России. По словам Даванкова, обсуждение темы шаурмы в Думе может пройти в формате круглого стола.

Владислав Даванков подчёркивает, что в дискуссии на тему общих стандартов приготовления шаурмы на продажу будут участвовать высокопоставленные представители Министерства здравоохранения России и Роспотребнадзора.

При этом чиновник заявил, что вероятное установление единых стандартов приготовления шаурмы в заведениях общественного питания позитивно скажется на здоровье россиян, отдающих предпочтение этому блюду.

Характерно, что Даванков поднял вопрос о введении общего стандарта готовки шаурмы ещё в июле 2023 года, обратившись с данной инициативной к руководству Роспотребнадзора. Тогда инициатива парламентария не получила столь широкой огласки.

Осенью нынешнего года общественный резонанс вызвало массовое отравление шаурмой в Курской области, после чего Владислав Даванков обратился в Роспотребнадзор повторно.

7 сентября в городе Льгов Курской области России произошло чрезвычайное происшествие: поздно ночью в местные станции скорой помощи начали поступать звонки от граждан, жалующихся на боль в животе, рвоту и диарею. За помощью к медикам во Льгове обратились 22 человека, и всех их объединяла недавно съеденная шаурма.

Позже стало известно, что 23-летняя жительница Курской области, покупавшая шаурму 7 сентября, скончалась. Обеспокоенные врачи провели ряд экстренных анализов, установив, что причиной массового недомогания и смерти молодой россиянки является острое инфекционное отравление.

Сотрудники следственного комитета по Курской области выяснили, что все отравившиеся покупали излюбленный фаст-фуд в кафе-ларьке с названием "Шаурма на Гагарина".

При обследовании данного заведения оказалось, что его сотрудники знали об истёкшем сроке годности мяса, из которого готовилась шаурма. Лабораторное изучение найденного мяса показало, что оно заражено стафилококковой инфекцией.

В настоящий момент большинство диетологов мира сходятся во мнении, что шаурма является самым полезным вариантом фаст-фуда. Представитель "Боткинской" больницы Александра Лысенкова уверяет: в шаурме нет ничего вредного, поскольку большинство разновидностей данного блюда включают в себя свежие овощи, лаваш и мясо, приготовленное в собственном соку.

Тем не менее, на полезность шаурмы нередко влияет место, в котором потребитель её покупает, о чём красноречиво напоминает недавний инцидент в Курской области.