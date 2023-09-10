9 сентября ряд западных СМИ, включая американское интернет-издание Military Watch Magazine, сообщили о возрастающей тревоге внутри Североатлантического альянса. Военно-политический блок НАТО, демонстрирующий откровенно антироссийские настроения и поставляющий свою бронетехнику украинским войскам, столкнулся с неожиданной проблемой.

По данным аналитиков MWM, западные чиновники не могли не заметить, что войска России в зоне спецоперации уничтожают военную технику стран Североатлантического альянса поистине ударными темпами. Сам Владимир Путин ранее утверждал, что предоставляемая Киеву бронетехника образца НАТО "горит за милую душу".

При этом слова Путина трудно оспорить, поскольку после начала контрнаступления ВСУ в соцсетях появилось множество видеозаписей, на которых запечатлены моменты ликвидации немецких танков Leopard и американских боевых машин пехоты Bradley. Именно данные виды вооружений страны коллективного Запада предоставили украинской армии перед стартом её контрнаступательной операции.

К текущему моменту правительство Соединённых Штатов и лидеры их стран-сателлитов думают о том, чтобы интенсифицировать поставки военной помощи Киеву, однако это наталкивает на закономерный вопрос: а есть ли в этом смысл? Главы западных держав, опустошающие собственные оружейные запасы в угоду Украине, отчётливо видят, что ВСУ не могут переломить ситуацию на фронте.

В Military Watch Magazine считают, что Министерство обороны США сделало исчерпывающие выводы из провальной контрнаступательной кампании армии Украины. Одним из таких выводов Пентагона является нежелание предоставлять Киеву американские танки M1A1 "Абрамс".

В правительственных кабинетах Вашингтона не отказывались от идеи предоставления "Абрамсов" Украине, однако решение о передаче данных танков бойцам ВСУ в Белом доме откладывают как могут. Это обусловлено тем фактом, что российские военные уже имеют опыт уничтожения немецких, американских, французских и британских бронемашин, и массовая ликвидация танков Abrams станет огромным репутационным ударом для руководства Пентагона.

Примечательно, что 10 сентября в Российской Федерации традиционно отмечается День танкиста, и Минобороны страны уже успело поздравить всех причастных к данному празднику. В пресс-релизе Министерства обороны РФ отмечается, что во время специальной военной операции на Украине российские танкисты неоднократно показывали пример отважности и мужественности.

Этот праздник особенно важен для членов экипажа российского танка "Алёша", которые 6 июня 2023 года совершили настоящий подвиг. Управляя танком Т-80, экипаж "Алёши" уничтожил два украинских танка Т-72Б, американский бронетранспортёр М113 и пять БМП MaxxPro, также произведённых в США.

Вместе с машинами MaxxPro было ликвидировано более ста пехотинцев армии Украины, за что все члены экипажа "Алёши" были удостоены звания Героя России.