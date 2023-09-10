Двухдневный саммит "Большой двадцатки", накануне стартовавший в Нью-Дели, сумел омрачиться рядом казусов несмотря на свою непродолжительность. В социальных сетях активно распространяется видеозапись с выступлением американского президента Джо Байдена, который произнёс речь на встрече лидеров G20 в столице Индии.

На видео запечатлено, как Байден обращается к индийскому премьер-министру Нарендре Моди и наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду. Загвоздка в том, что выступающий Джозеф Байден не сумел правильно выговорить имя своего арабского коллеги.

Вместо корректного произношения имени наследного принца Байден назвал главу Саудовской Аравии "Мухамом бин Саламом". В момент выступления Байдена Аль Сауд выглядел крайне озадаченным, всем своим видом демонстрируя удивление. Впрочем, лидер Саудовской Аравии предпочёл не заострять внимание на ошибке Джо Байдена, начав пить воду из стоявшего на столе стакана.

Характерно, что Джо Байден незамедлительно попытался исправить свою оплошность, повторно назвав Аль Сауда по имени. Тем не менее, вторая попытка также оказалась неудачной: вместо правильного имени политика Байден назвал коллегу "Мухаммедом Саламом". На этом моменте видеозаписи видно, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен невольно поворачивает голову в сторону Байдена, словно желая поправить президента США.

Тем не менее, казус Джо Байдена не стал самым запоминающимся за весь саммит "Группы Двадцати". Дело в том, что участники организации, собравшиеся в Нью-Дели, согласовали итоговую декларацию мероприятия, в которой нет чёткой позиции стран Запада по российской спецоперации на Украине.

В самой декларации представители G20 осуждают вооружённый конфликт как таковой, не пытаясь обвинить в нём Россию, хотя до начала саммита госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен обещал продемонстрировать жёсткую позицию Запада по отношению к российской СВО.

Несмотря на заявления Блинкена, итоговая декларация "Большой двадцатки" не отличилась антироссийскими выпадами, однако премьер-министр Великобритании Риши Сунак утверждает, что официальный Лондон остался доволен результатами саммита.

Ряд западных информагентств, включая газету The Financial Times, указывают на неспособность государств НАТО и Евросоюза прийти к единой позиции по спецоперации на Украине.

Примечательно, что новая публикация FT не осталась без внимания сенатора Совета федерации России Алексея Пушкова, который уверен, что главы стран коллективного Запада не смогут прийти ко взаимопониманию в украинском вопросе до самого конца спецоперации.