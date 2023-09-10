В какие страны и на каких условиях могли выехать граждане СССР

Современная молодежь сегодня не знает, как реально жили в СССР. Существует представление, что в советский период было невозможно выехать за границу.

Но это не совсем так. Советский турист мог покинуть страну на время, однако для этого нужно было выполнить некоторые правила. Какие именно?

Окно в Европу открыла оттепель

Возможность выехать за границу в СССР появилась лишь с началом оттепели, то есть в пятидесятых годах прошлого века. Именно в этот период во всех союзных республиках появились первые турагентства: «Интурист» для всех и «Спутник» для студентов.

По статистике, только за время правления Хрущева за границей побывали порядка 7 миллионов жителей СССР. Позже ежегодно около 3 миллионов советских туристов выезжали за рубеж.

В какие страны отправлялись советские граждане?

Прежде всего, путевки люди могли получить в страны социалистического блока - ГДР, Болгарию, Венгрию и Чехословакию. Из них самой популярной была Болгария.

При этом советские граждане посещали и другие страны Европы: Финляндию, Италию, Грецию , Францию. Была возможность посетить и дружественные Кубу, Вьетнам и Мексику.

Какие документы требовались для выезда?

Чтобы получить заграничный паспорт и визу, требовались время и хлопоты. Для начала нужно было заручиться ходатайством о командировке либо разрешением на покупку загранпутевки по месту работы.

После этого на соискателя заводилось специальное личное дело, где фиксировались личные данные туриста, обосновывалась цель поездки. Затем дело направлялось на проверку в спецорганы. Потенциального туриста на следующем этапе приглашали на интервью, где разъясняли правила поведения за границей.

В загранпоездке советским туристам запрещалось общаться с иностранцами, обмениваться с ними подарками, организовывать частные встречи. Валюту туристам выдавали в самолете. Суммы при этом были небольшими - примерно столько, чтобы человек мог купить сувенир, косметику или небольшой предмет одежды.

Действие всех этих правил прекратилось в 1991 году, когда был принят более упрощенный порядок выезда за рубеж.