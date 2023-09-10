В эпоху СССР полеты первым классом поражали уровнем роскоши и комфорта

Выпускавшиеся в эпоху СССР лайнеры отличались как уровнем комфорта, так и предлагаемыми уникальными услугами, которые зачастую превосходят современные варианты.

В эпоху отсутствия нынешних мультимедийных систем пассажиров радовали качеством обслуживания и вниманием к их потребностям, сообщает автор канала "Путешествия, туризм, наука" на платформе Дзен.

Предлагаемые на борту блюда были вкуснее, чем во многих ресторанах «на земле». Какие новации предлагал "Аэрофлот", чтобы повысить комфорт пассажиров и даже обеспечить им роскошь?

Икра и не только

Авиакомпания «Аэрофлот» предложила в свое время новаторскую классификацию мест - все для обеспечения пассажирам высокого уровня комфорта. В первую очередь это касалось пассажиров первого класса, который пользовался популярностью у иностранцев, дипломатов и членов партии.

Они могли рассчитывать не только на роскошные условия полета, но также на эксклюзивные деликатесы. К примеру, пассажиры первого класса имели возможность насладиться черной икрой, шампанским, водкой.

Несмотря на стремление всех граждан к равенству, советские авиаперевозки учитывали требования международных стандартов, а также ожидания пассажиров, - отмечает автор.

В результате здесь действовала определенная степень классового разделения - для того, чтобы удовлетворить требования зарубежных пассажиров. Но можно было вполне встретить там и обычных советских граждан, которые на внутренних маршрутах могли испытать роскошь первого класса.

В первом классе на международных рейсах система классификации мест предоставляла возможность выбрать его из двух разных отсеков из четырех имеющихся.

Пассажиры имели возможность выбрать место согласно своим предпочтениям и потребностям в период полета.

Скажем, легендарный самолет Ту-114, который считается символом дальнемагистральных пассажирских авиаперевозок, предлагал особое размещение в 3-х зонах с 4-мя отсеками, - уточнил автор.

Первая зона с 41-м сиденьем предоставляла просторные места. Вторая зона представляла собой 48-мь сидений, удобно размещенных напротив друг друга. Между ними находился просторный стол.

За буфетом и небольшими ступенями, которые вели на нижний уровень, было 4-е отсека с 24-мя местами дневного пребывания либо 12-ю спальными (!) местами. Третья зона вмещала в себя 54-х пассажиров, им предоставлялось комфортное пространство для полета.

Место для колыбелей

На внутренних маршрутах самолетов СССР места продавались с учетом определенной последовательности. В первую очередь пассажирам предлагали места в 3-м отсеке, начиная с 21-го ряда. Потом - в первом и в конце во втором. Блогер пояснил:

Такой подход связан с различиями в уровне комфорта отсеков. Второй располагался над крылом, он был более шумным вследствие близости к двигателям. Кресла здесь не имели регулировки и располагались спиной к спине.

Второй отсек использовался также в качестве ресторанного зала - обычно при перелетах дипломатов, участников делегаций, послов.

В самолете также были специальные колыбели. Они располагались возле 16-го ряда кресел, возле буфета. Туалеты находились в хвостовой части и были раздельными для мужчин и женщин.

Доступная роскошь

Начиная с восьмидесятых годов, первый класс стал доступным всем пассажирам, независимо от статуса. Авиаперевозчики приняли такое решение, стремясь удовлетворить возрастающие потребности людей в комфорте и роскоши.

Одной из особенностей стало оборудование в салонах первого класса спальных мест.

Это создавало атмосферу купе советских поездов и позволяло пассажирам отдохнуть, комфортно провести время в длительных полетах, - отметил автор канала.

Одной из особенностей полетов на советских самолетах была возможность для пассажиров брать с собой домашних питомцев.

Застолья на борту

Еще один плюс - высокое качество еды на борту, особенно - в первом классе. По вкусу и качеству подаваемые блюда походили на те, что подавали на праздничных застольях или на Новый год!

Кулинарные шедевры при этом готовили прямо на борту, где была полностью оборудованная кухня. К слову, для самолета Ту-104 меню разрабатывала жена известного авиаконструктора Андрея Туполева, и это делало блюда еще вкуснее.