Американский ученый Джордж Вайллант назвал привычки, которые отличают счастливых людей

Классик более ста лет назад заметил, что «счастливые часов не наблюдают». Но, как выяснилось, современный мир счастье видит не в беспечности, а - наоборот, в строгом следовании правилам. Во всяком случае, такой вывод можно сделать из недавно сделанного исследования американских ученых.

Как сообщает журнал "Вокруг света", выборка была сделана из 268 человек, причем все эти люди являются выпускниками Гарварда 1939–1944 годов.

Личный опыт, а также здоровье дипломированных специалистов несколько десятилетий изучали, задавая методично через каждые 5-10 лет одни и те же вопросы. Выводы в итоге получились необычные.

Не только ЗОЖ

Всех участников исследования в итоге разделили на две группы: счастливых и несчастных. Здесь и выяснилось, что членов первой объединяют минимум семь привычек, уточняет издание «Доктор Питер».

В частности, счастливые люди не курят, не злоупотребляют спиртным, держат себя в хорошей форме, ежедневно устраивают для себя физические нагрузки, тянутся к новым знаниям. Они гибки и быстро адаптируются к любым обстоятельствам жизни, а также долго находятся в добрых отношениях с партнером и друзьями.

Стать счастливым может каждый

Один из авторов этого исследования, психиатр Гарвардской медшколы Джордж Вайллан подчеркнул:

То, какой будет старость, зависит не от генов и не от судьбы. Старость будет вполне здоровой и счастливой, когда человек контролирует вес, не пренебрегает спортом и образованием. А также - ведет здоровый образ жизни и активен в социальной жизни.

Психологические проблемы, отметил доктор, также поддаются решению при помощи терапии. Походы к психологу, как и все вышеназванное, тоже - хорошая инвестиция в счастливую старость.

Не надо пинать снеговик

Доктор медицины, преподаватель Школы общественного здравоохранения Городского университета Нью-Йорка Брюс Й. Ли, в свою очередь, рассказал, как распознать счастливого человека. Для этого нужно посмотреть, как тот себя ведет с людьми, к которым необязательно относиться хорошо: