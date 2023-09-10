Четвертая жена экс-мужа Лолиты Александра Цекало пишет «голые» картины и не хочет рожать

Российский шоумен Александр Цекало вот уже пять лет, как счастлив в браке с казахстанской художницей Дариной Сапаровой. Молодая женщина много лет живет в США, в местных культурных кругах мастера кисти знают, как Дарину Эрвин, уточняет Радио КП.

Экс-муж Лолиты Милявской, топ-менеджер и продюсер Александр Цекало до этого был женат на Виктории Галушко - сестре певицы Веры Брежневой, и дважды стал папой. Они прожили почти 10 лет, пока в 2018-м году шоумена не застукали с другой женщиной в ресторане.

Разлучницей как раз и была 30-летняя модель и художница из США Дарина Эрвин.

Папарацци позже выяснили, что после этого романтического ужина влюбленные улетели в Рим, где провели выходные. Цекало тогда заявил, что он свободный мужчина, и с Дариной обручен. А с предыдущей супругой разведен - все по закону.

Через год пара официально оформила свои отношения в Беверли-Хиллз. Избранница при этом оказалась моложе мужа на 30 лет.

Злопыхатели решили, что у девушки есть только меркантильный интерес. Но не угадали: четвертая жена известного в России продюсера повода для зубоскальства не дала. Дело в том, что мисс Эрвин сама неплохо зарабатывает и в состоянии себя содержать.

Александр Цекало, который уже разменял седьмой десяток, не раз признавался, что его любимая женщина личность независимая. Она способна и себя обеспечить, и радостями жизни наслаждаться на полную катушку. Нередко она же оплачивает их перелеты бизнес-классом и номера в пятизвездочных отелях.

А зарабатывает супруга картинами, которые пишет в стиле ню. Более того, в момент создания провокационных работ Дарина сбрасывает с себя одежды и фиксирует это на камеру смартфона. Фото обнаженной натуры художницы у публики вызывают не меньший интерес, нежели натура на полотнах.

При этом в Сети оказалось невозможным найти названия галерей, где могли бы храниться ее работы, ни даже их цены. Но уровень роскоши, которым себя окружила Дарина, показывает, что за «ню» платят очень хорошо.

Хотя Цекало мечтает об общем ребенке, его новая жена не спешит рожать. Летом 2021-го года располневшую Эрвин было заподозрили в интересном положении, однако пара наследником в итоге не похвасталась.

Пока же Дарина взяла себе на воспитание щенка, с которым появляется повсюду. Если совместных снимков с Александра Цекало у нее почти нет, то селфи с домашним любимцем хоть отбавляй. К слову, фолловерам это нравится.