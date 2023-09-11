У миллиардера Илона Маска обнаружили тайного ребенка, десятого по счету

СМИ выдали сенсационную новость. Как выяснилось, у основателя SpaceX есть тайный сын. Имя у мальчика очень оригинальное - Техно Механиус, пишет Business Insider со ссылкой на пока не опубликованную биографию Илона Маска.

Сколько лет ребенку, неизвестно. А его мать - третья жена миллиардера, канадская певица Граймс. Кроме Тао, как ласково называют малыша, у нее с бизнесменом имеется еще двое детей. Пара уже несколько лет не вместе, уточняет автор канала "Секрет фирмы" на платформе Дзен.

Сколько вообще жен было у бизнесмена? Кто они?

Первая супруга Маска - канадская писательница Джастин Уилсон. Пара была вместе с 2000-го по 2008-й годы.

В этом браке родились шесть сыновей, однако старший умер ещё в младенчестве. Позже родилась двойня (Гриффин и Ксавье), потом тройня (Саксон, Дамиан и Кай).

Как признавалась Уилсон, этот союз был непростым. Якобы Маск заставлял её быть блондинкой и возражал против её карьеры. Женщина добавляла, что бизнесмен вообще не воспринимает в качестве ответа слово "нет".

Вторая избранница богача - британская актриса Талула Райли. Пара вступала в брак дважды: в 2010-м–2012-м годах и в 2013-м–2016-х годах.

С 2018-го по 2021-й год Илон Маск уже был в отношениях с Клэр Буше (Граймс). Как теперь стало известно, у данной пары уже минимум трое детей.

Всем им дали странные имена. Старшего ребенка (мальчика) Маск и Граймс назвали X Æ A-12 (имя произносится, как Икс Эш Эй Твелв Маск). Затем стало известно, что звездным родителям суррогатная мать родила ещё и дочку. Девочку назвали Экза Дарк Сайдириэль.

В 2021-м году Илон Маск и Граймс заявили о разрыве отношений, хотя раньше подчеркивали, что у них очень много общего. В частности, знаменитостей отличала любовь к технологиям. Они также ратовали за сохранение окружающей среды.

У бизнесмена, помимо официальных, имеются и внебрачные дети: от топ-менеджера Neuralink Шивон Зилис, которая в 2021-м году родила близнецов.

Сегодня миллиардер вновь - завидный холостяк.