Фанаты считают, что Бритни Спирс слетела с катушек после освобождения от опеки

Поп-дива нулевых 13 лет находилась под опекунством своего отца - Джейми Спирса. Мужчина контролировал общение Бритни Спирс, ее финансы и передвижения. Он даже заставил дочку установить внутриматочную спираль, дабы та не беременела. Причиной таких строгостей стало психическое расстройство дочери.

Свободу Бритни получила лишь в 2021-м году. Фанаты тоже внесли в это свою лепту: в 2020-м году они инициировали движение с хештэгом FreeBritney (свободная Бритни). Однако теперь они озадачены странными выходками кумира. Чем певица удивила и даже ошарашила публику? Об этом рассказал журнал Лиза.ру.

Странные танцы

С возвращением в соцсети (ранее их тоже контролировал отец) Спирс стала выкладывать не только фото, но и видео с танцами сомнительного характера. В основном Бритни двигается под музыку в короткой одежде и с распущенными волосами. Чтобы защитить себя от хэйтеров, певица закрыла комментарии.

Сыновья поп-дивы, 17-летний Шон Престон и 16-летний Джейден Джеймс также стыдятся видеоконтента матери.

Сменила имя

Бритни после освобождения решила поменять данные в паспорте. Она пожелала, чтобы ее звали Red River (Красная Река). Такой выбор она объяснила загадочной подписью в социальных сетях:

Спасибо тебе, мой друг детства, я наконец нашла свой шар… Не стоит недооценивать силу чистоты! Я теперь все вижу насквозь… Я сменила имя на Ривер Ред! Но все же огонь - то, что он освещает. Смотреть на него, прыгать в него без всякого страха! Черт. Я должна найти свою вилку...

Хотя на английском языке эти слова выстраиваются в рифму, смысла в них все равно нет.

Фото "ню"

Бритни теперь регулярно красуется на камеру топлес, прикрывая лишь свои достоинства при помощи эмодзи. Делать горячие кадры ей помогал делать ее супруг - фитнес-тренер Сэм Асгари.

Громкие потасовки

В этом году Бритни устроила драку в ресторане Лос-Анджелеса. Причиной такого поведения стало сильное алкогольное опьянение. Свидетели инцидента рассказали, что Асгари было стыдно, и он покинул заведение без жены.

К слову, есть версия, что певицу разозлило то, что толпа случайных людей начала ее фотографировать. А она мечтала тихо провести время с супругом, потому так резко отреагировала.

Третий ребенок

В сентябре 2021-го звезда выложила видео, где держит игрушечного пупса. Она заявила подписчикам, будто у нее родился ребенок, и попросила помочь подобрать ему имя. Спирс отметила, что малыш такой же талантливый, как она сама. И поцеловала малыша в лоб.

Поклонники предположили, что идея для этого видео пришла Бритни потому, что отец не разрешил ей беременеть, и сейчас она может себе позволить только куклу. Ранее СМИ писали, что Бритни и Сэм хотели стать родителями, однако в мае звезда призналась, что потеряла ребенка.

Сейчас певица - в стадии развода со своим мужем.