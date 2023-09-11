История про Берту, которая отомстила супругу, лишив его детородного органа

Марио был родом из Мексики, но потом перебрался жить и работать в Калифорнию. Берта, обычная прачка, тоже происходила из иммигрантской семьи, но приехала из Германии.

Орудием мести стала острая бритва, супруги на момент нападения были в браке около шести лет. Имена действующих лиц этой драмы: Марио и Берта Борондо.

Брак супруги оформили в 1901 году, в 1907 году 30 мая женщина, которая до этого проявляла нежные чувства, неожиданно напала на спящего мужа. Ревнивая дама полоснула его бритвой между ног. Мужчина едва смог доехать до больницы, его жизнь была под угрозой. Супруга попыталась скрыться, но полиция отыскала ее на другой день. Берта переоделась в мужской костюм и хотела уехать на велосипеде. Оказавшись под арестом, женщина сразу во всем призналась, но тут же добавила, что ничуть не сожалеет о случившемся. На фото, сделанных в камере, можно рассмотреть самодовольную улыбку, и нет ни тени раскаяния в выражении лица.

Горячая дама охотно рассказала полицейским о причине внезапной агрессии. По утверждению Берты, муж ей изменял и собирался бросить. Якобы он попал в аферу и хотел спрятаться в родной Мексике. Супруга уверяла, что видела переписку мужа с другими женщинами. Вот поэтому она и схватилась за бритву в тот злополучный день. История активно обсуждалась в прессе, общественность с интересом следила за развитием событий. Журналисты рассказывали, что Берта полностью лишила Марио мужского достоинства. Так же в прессе сообщали, что в суде якобы был представлен тот самый отрезанный орган, помещенный в раствор формальдегида как вещественное доказательство преступления. Однако эту информацию многие подвергают сомнению. При такой серьезной травме мужчина вряд ли мог бы выжить, а он выжил и даже женился второй раз. Скончался Марио только в 1940 году.