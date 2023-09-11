Китайские ученые сумели вырастить эмбрион свиньи с почками из клеток человека

Китайские ученые Института биомедицины и здоровья Академии Наук в Гуанчжоу сумели вырастить эмбрион свиньи, у которой почки наполовину состоят из клеток человека.

Развивались они при этом вполне нормально, сообщает журнал Cell Stem Cell.

Эксперты считают, что успех в завершении подобных испытаний позволит человечеству в будущем выращивать органы для организма.

Мы сумели улучшить интеграцию клеток человека в ткани организма свиней. Это позволило впервые вырастить в их теле полноценный аналог почки, - поделился один из авторов этого исследования, ученый Лай Лянсюэ.

Чтобы реализовать задуманное, китайские специалисты создали культуру зародышевых свиных клеток. В их ДНК повредили гены SIX1 и SALL1, которые отвечают за рост почек внутри зародыша.

Почки благодаря этому перестали формироваться в эмбрионе, и ученые сумели в них внедрить стволовые клетки человека.

Если данный способ докажет свою эффективность, человечество сможет с успехом хранить выращенные органы. И наука таким образом перешагнет порог 12-18 часов, то есть периода безопасной пересадки органов пациенту.

Судя по практическим результатам эксперимента, основная часть зародышей прижилась и хорошо развивалась в последующие 28 дней. После этого эксперименты были приостановлены.