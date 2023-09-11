Люди племени бергдамов считаются самыми черными и самыми загадочными в Африке

Племя бергдамов считают одной из загадок Африки. Кто они, откуда появились на красных каменистых пустошах Калахари? Где их родина, почему избегают социализации? На эти вопросы и сегодня нет ответа, считает автор канала "Географ и глобус" на платформе Дзен.

Грязь или природа?

Они называют себя "черными людьми". И правда - цвет кожи людей этого племени отличается от цвета кожи других народов Африки. Он не желто-бурый или красно-коричневый, а по-настоящему черный.

На юге и юго-западе Африки племен с такой же иссиня-черной кожей больше нет. Народы с аналогичной кожей живут лишь на северо-востоке континента: в Эфиопии и Судане.

По мнению ученых, бергдамы пошли именно от них, но наверняка утверждать это трудно. Генетический анализ ничего в эту историю особо не добавил: в крови бергдамов всего намешано много, потому сложно рассуждать о неких характерных только для них генотипах.

Внутри племени тоже нет физиологического однообразия. Если одни бергдамы высокие, поджарые, то другие низкие и полные. Но можно считать характерной такую особенность, как крупные черты лица, черную кожу и покатый лоб.

Обыватели не исключают, что кожа стала такой черной потому, что это племя страшно боится воды. Бергдамы перед ней испытывают просто мистический религиозный трепет.

Они считают, что воду можно лишь пить, но заходить в нее, мочить тело - нет. Но данное табу касается лишь речной воды.

Лечит или калечит?

А вот дождевая вода - совсем другое: она падает с неба, где живет верховное божество этого племени по имени Камаба. На земле его представитель - колдун племени, который наделен правом толковать небесные явления и лечить людей.

Лечение при этом происходит оригинально. Колдуну первым делом надо выяснить причину болезни. Как он определяет это, неизвестно. Если колдун сочтет, что на заболевшего "положил глаз" Камаба, никакое лекарство якобы не поможет, и бедолага обречен умереть.

Родственники выносят больного из хижины, кладут куда-нибудь на улице, и человек остается в одиночестве. Такое положение вещей здесь считается нормальным: никто не плачет и не скорбит.

Но, если лекарь решит, что причина болезни в том, что по больному "соскучились" ранее умершие родственники, тогда его будут врачевать. Немощного кладут у костра, колдун его массирует, сгоняя хворь в определенное место. Потом просто прижигает горящей головней очаг болезни.

Иногда может "высосать" болезнь и выплюнуть ее в скорлупу страусиного яйца либо на угли. Так она погибнет, а человек остается с уродливым шрамом на всю жизнь - если, конечно, оправится после болезни.

Первобытный строй

Большая роль магии в здешних обычаях и первобытный образ жизни ученых ставят в тупик. Этот народ никак не хочет социализироваться и, невзирая на цивилизацию вокруг, по-прежнему живет в резервациях и оттуда выходить не хочет. Почему? Ответа нет.

Бергдамы на самом деле живут крайне замкнуто. Власти Намибии еще в прошлом веке создали для них несколько резерваций в долине реки Уго, где сейчас и обитает народ.

Он живет в деревнях по 20–30 домов. Хижины похожи, скорее, на растрепанные стога сена: круглый шалаш из палок и веток, покрытый невесть чем. Посреди селения горит огонь, который у племени считается священным. Он один на всю деревню и сидеть у него разрешено только мужчинам.

Питается племя подножным кормом. Кто богаче, тот разводит коз. Бедные пытаются растить кукурузу, однако на бесплодной земле Калахари такие попытки не всегда успешны. Охотятся в основном на мелких копытных.

Когда не получается добыть мяса, бергдамы едят корешки растений, ягоды, мед диких пчел, насекомых. В дождливый сезон питаются термитами и ловят кузнечиков.

Гигиена сама простая: грязь и пыль смывается дождевой водой. А в засуху тела по полгода не видят влаги. Но за зубами при этом следят очень тщательно. В таких целях постоянно жуют небольшой комок кожи и вместо зубных щеток используют палочки из коры дерева.

Без истории и будущего

У этого народа нету своей истории, потому что нету эпоса, культуры, самобытного языка. Бергдамы говорят на диалекте языка готтентотов, и ученые в связи с этим пришли к выводу, что оба народа в прошлом как-то были связаны.

Дикость бергдамов позволяет предположить, что те веками были в рабстве у готтентотов, потому и язык им навязан со стороны. В пользу такой точки зрения говорит также отсутствие у племени социальной системы. В деревнях и кланах у них также нет вождя, а колдун только лечит и предсказывает, но племенем не командует.

Считается, что это могло случиться из-за того, что бергдамы довольно долго не имели свободы.

Бергдамов в Намибии сейчас крайне мало. Большинство их постепенно все-таки поглощает цивилизация, они ассимилируются и в другие народы. Тем более, что среди женщин этого племени считается честью родить ребенка от мужчины чужого народа.