Эксперт заявил о непредсказуемости валютных курсов в обозримой перспективе

Как заявил специалист, ситуация на белорусском финансовом рынке в определяющей степени складывается под влиянием динамики курса российского рубля. А в России его курс формируется под воздействием целого ряда факторов, зачастую противоположной направленности.

По словам Дубовика, Министерство финансов России и Центробанк заинтересованы в том, чтобы рубль дешевел по отношению к доллару. Такая ситуация позволяет им без лишних усилий и движений закрывать многие проблемы бюджета, поскольку при продаже валюты по высокому курсу казна получает дополнительный доход.

Однако бесконечно это продолжаться не может, и подобная ситуация не является нормой. Слабый рубль неизбежно влечет за собой интенсификацию инфляционных процессов, что приводит к росту цен на товары и услуги, а также усиливает девальвационные ожидания, что может стать причиной паники на валютном рынке.

Поэтому правительство, парламент и представители кремлевской администрации неоднократно указывали Центробанку на необходимость интенсивнее бороться с волатильностью на валютном рынке и не допускать чрезмерного ослабления рубля.

Эти призывы возымели действие, и после недавнего повышения ключевой ставки до 12% годовых в Центробанке заговорили о возможном дальнейшем ее увеличении уже на ближайшем заседании, которое запланировано на 15 сентября. Эти словесные интервенции, а также высказывания помощника президента России Максима Орешкина о том, что пик ослабления рубля уже пройден, могли стать одним из поводов для укрепления российской валюты.

Однако необходимо учитывать, что на курс рубля сегодня влияют также геополитические факторы, включая ход специальной военной операции на Украине, где ситуация складывается с переменным успехом. Кроме этого, против российского рубля выступает то, что в стране значительно усилился серый импорт, на который нужна валюта, в то время как экспортные поступления особо не увеличиваются.

Данная ситуация проецируется и на Беларусь, поскольку между Москвой и Минском установлены теснейшие экономические связи в рамках Союзного государства. Следовательно, ожидать какой-то предсказуемости в динамике валютных курсов сегодня не приходится, поэтому сделать более-менее реальный прогноз хотя бы на среднесрочную перспективу невозможно.