Русским девушкам в Туркменистане не советуют носить мини-юбки и курить на улице

После развала СССР некоторые бывшие республики стали довольно закрытыми. Тем не менее, несмотря на перемены, там частично сохраняется дух интернационализма.

Например, в Таджикистане сегодня остается много русских граждан. Как им живется? Об этом рассказал автор канала "Живая Средняя Азия" на платформе Дзен.

О чем рассказала статистика

В 1959-м русские в Туркменистане составляли 17 процентов жителей республики. Позже из-за высокой рождаемости у местных жителей их доля уменьшилась.

Но абсолютная численность, тем не менее, росла. И своего пика достигла перед распадом Советского Союза. Русских в Туркменской ССР тогда насчитывалось 334 тысячи, это 10 процентов от общего количества жителей республики.

Существенного оттока русских (и европейцев) благодаря принятым мерам правительства удалось избежать. По переписи 1995-го года русских в стране было немногим менее 300 тысяч. Но затем статистика не публиковалась. По некоторым данным, теперь эта цифра может колебаться в пределах 100-150 тысяч.

Без страха за жизнь

Когда Горбачев назначил Сапармурата Ниязова главой советской Туркмении, ему ставили задачей сдерживать рост национализма, а также гарантировать нахождение республики в составе СССР.

Ниязов выполнил, что было предписано. Даже свою независимость Туркменистан объявил одним из последних - когда распад большой страны уже был предрешен. Ни в девяностые, ни сегодня в Туркменистане никто ничего плохого не говорит в отношении русских.

По этой причине у туркменских славян не было никогда опасений, что с ними расправятся, дочь украдут и так далее. Они не боялись выйти на улицу, не переживали за свое имущество.

Две волны

Тем не менее, независимую страну покинула примерно половина русских. Первая волна случилась в течение первых трех лет после того, как Туркменистан стал независимым. Особых причин не было для этого, однако люди боялись изменений.

Вторая волна пришлась на начало 2000-х, когда завершился отведенный срок на изучение туркменского языка, и власти страны неожиданно отменили соглашение с Россией о двойном гражданстве.

Тогда десятки тысяч человек скопом уехали на свою историческую родину, покинув при этом свои квартиры либо продавав их за бесценок.Однако сто тысяч славян и иных условных «европейцев» в стране все-таки осталось. Как им живется в современном Туркменистане?

Бесплатная коммуналка

Мало кто знает, но здесь даже в девяностые поддерживали приемлемый уровень жизни - лучший, чем, скажем, в среднем российском городе. До середины 2010-х коммунальные услуги в Туркменистане были бесплатными, потом это начали постепенно отменять.

Без знания языка карьеру не сделаешь

Русские, как правило, были ценными и востребованными специалистами. Работу можно было не искать, о будущем не заботиться.

Туркмены – люди доброжелательные, и старшее поколение знает русский язык. Но есть и "но" - меняются законы. К примеру, сначала был принят закон о двойном гражданстве, но потом его отменили.

Одна русская школа на всю страну

По словам блогера, здесь нет свободы передвижения и покинуть страну может не каждый - правда, это в основном касается туркмен. 8-е марта здесь заменили на День алабая, но потом и это отменили. Тех специалистов, которые не выучили туркменский язык, уволили с работы.

Позже в Туркменистане ввели визовый режим с Россией, отменив дипломы, выданные вне Туркменской ССР. Такая мера ударила в основном против русских, часто приезжавших туда по распределению.

Интернет регулируется, а местное телевидение практически не вещает на русском. Также нет русских газет.

Письменность здесь перевели на латиницу, осталась лишь одна русская школа, но в других есть русские классы. Тем не менее, русский язык уходит: в Ашхабаде его, в принципе, знают, но местные только понимают, а сами не говорят.

Мини лучше не носить

Общество в Туркменистане стало более консервативным. Ранее славяне могли здесь жить своей жизнью, но сейчас русским женщинам лучше не курить на людях и мини-юбки не носить.

Стать мамой без мужа тоже - риск получить негативную оценку обества. Формального наказания за это не будет, но туркмены явно выразят свое недовольство.