Синдром Дауна бизнесу не помеха: история успешного парня, который стал миллионером вопреки серьезному диагнозу

13:54 2023-09-11

Синдром Дауна - серьезное хромосомное расстройство, которое проявляется приблизительно у 3-5 тыс. новорожденных детей ежегодно. Малышей с особенностями обучают в специальных развивающих центрах.

Мало кто знает, но люди, рожденные с синдромом Дауна могут быть очень востребованными сотрудниками.

Они прекрасно справляются с работой, требующей нудных, однообразных, монотонных действий. При этом трудоустроиться таким людям крайне сложно, однако бывают и исключения.

Эта история о парне, который благодаря сильной поддержке своей семьи и собственному упорству, смог сделать невозможное, преодолеть все препятствия на пути к успеху.

Американский юноша с синдромом Дауна при активной помощью отца сумел заработать на их общем бизнесе миллионы долларов.

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    Как сообщает статистика, в США примерно 250 тыс. семей, в которых растут дети с синдромом Дауна. Марк Кронин с супругой Кэрол - родители троих детей.

    У младшего сына Джона при рождении выявили хромосомное нарушение.

    Мать и отец не отчаивались, а всячески развивали своего ребенка, проявляя максимальную любовь и поддержку.

    Джон занимался в специальных школах по программам для детей с особенностями.

    Мальчик был активным и проявлял большие способности, он интересовался рисованием, спортом и совсем не хотел сидеть сложа руки.

    Поступив в старшую школу, Джон захотел заниматься бизнесом вместе с отцом. Была идея организовать закусочную, но особых кулинарных способностей у них не было.

    После долгих раздумий отец вспомнил про детское увлечение Джона яркими веселыми носками.

    Было решено заняться изготовлением и продажей носков для людей, страдающих синдромом Дауна.

    Дизайн первых моделей был таким: на фиолетовом фоне располагались сердечки и цифры 3-21, которые означала дату Всемирного дня людей, живущих с синдромом Дауна.

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    Потом дизайн стал более разнообразным, появились герои из мультфильмов, интересные рисунки, оригинальные расцветки.

    Марк Кронин взял в аренду помещение, приобрел оборудование. Маленькое семейное предприятие стало развиваться и набирать обороты.

    Назвали компанию John’s Crazy Socks.

    Привлекая новых клиентов, Джон организовывал доставку носков в ближайшие населенные пункты, добавляя к каждому заказу конфеты и милую записку от себя лично.

    Такой индивидуальный подход клиенты быстро оценили. Необычный предприниматель стал знаменитым, а его продукция - востребованной.

    Теперь Джон с синдромом Дауна - креативный дизайнер носочных изделий, он же - лицо компании.

    Юноша работает над дизайном для рекламных проектов, придумывает интересную упаковку, работает над оформлением различных мероприятий, связанных с бизнесом.

    Семейный бизнес помог отцу и сыну заработать свыше 4 млн долларов, у них тысячи положительных отзывов,  сотни тысяч постоянных заказов и работа, которая принсоит радость обоим.

    Носочное предприятие Джона поддержали высокопоставленные лица страны, среди которых Ева Лонгория, Джастин Трюдо, Джордж Буш-старший.

    Бывший глава Белого дома во время церемонии похорон супруги демонстративно надел носки Джона Кронина.

    Это были яркие изделия с интересным рисунком в виде книг, так как жена Буша очень увлекалась чтением.

    Так президент проявил поддержку людям с синдромо Дауна и аутизмом, выступая за увеличение их прав и возможностей в современном обществе.

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    John’s Crazy Socks - это перспективная компания, где трудятся 31 человек, причем 22 из них - аутисты и лица с синдромом Дауна.

    Джон не только успешный бизнесмен, но и хороший спортсмен, он увлекается футболом, баскетболом, ходьбой на снегоступах, легкой атлетикой.

    Джон Кронин - член Совета спортсменов штата Нью-Йорк.

    Кронины ведут активную общественную деятельность, рассказывая в социальных сетях об особенностях жизни людей с синдромом Дауна.

    Джон с отцом отстаивают права граждан с особенностями на равное трудоустройство.

    Они организовали большое выступление на Капитолийском холме и произнесли речь перед комитетом Палаты представителей по делам малого бизнеса.

    О проблемах открытия бизнеса Джон Кронин разговаривал с также представителями ООН.

    Семейное предприятие помогает Национальному обществу людей с Синдром Дауна и Ассоциации детей с синдромом Дауна.

    Отец и сын организовали сбор средств и передали на благотворительные цели сумму свыше 135 тысяч долларов.