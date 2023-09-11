Синдром Дауна бизнесу не помеха: история успешного парня, который стал миллионером вопреки серьезному диагнозу

Мало кто знает, но люди, рожденные с синдромом Дауна могут быть очень востребованными сотрудниками.

Они прекрасно справляются с работой, требующей нудных, однообразных, монотонных действий. При этом трудоустроиться таким людям крайне сложно, однако бывают и исключения.

Эта история о парне, который благодаря сильной поддержке своей семьи и собственному упорству, смог сделать невозможное, преодолеть все препятствия на пути к успеху.

Американский юноша с синдромом Дауна при активной помощью отца сумел заработать на их общем бизнесе миллионы долларов.