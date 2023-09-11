Синдром Дауна бизнесу не помеха: история успешного парня, который стал миллионером вопреки серьезному диагнозу

Мало кто знает, но люди, рожденные с синдромом Дауна могут быть очень востребованными сотрудниками.
Они прекрасно справляются с работой, требующей нудных, однообразных, монотонных действий. При этом трудоустроиться таким людям крайне сложно, однако бывают и исключения.
Эта история о парне, который благодаря сильной поддержке своей семьи и собственному упорству, смог сделать невозможное, преодолеть все препятствия на пути к успеху.
Американский юноша с синдромом Дауна при активной помощью отца сумел заработать на их общем бизнесе миллионы долларов.
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Как сообщает статистика, в США примерно 250 тыс. семей, в которых растут дети с синдромом Дауна. Марк Кронин с супругой Кэрол - родители троих детей.
У младшего сына Джона при рождении выявили хромосомное нарушение.
Мать и отец не отчаивались, а всячески развивали своего ребенка, проявляя максимальную любовь и поддержку.
Джон занимался в специальных школах по программам для детей с особенностями.
Мальчик был активным и проявлял большие способности, он интересовался рисованием, спортом и совсем не хотел сидеть сложа руки.
Поступив в старшую школу, Джон захотел заниматься бизнесом вместе с отцом. Была идея организовать закусочную, но особых кулинарных способностей у них не было.
После долгих раздумий отец вспомнил про детское увлечение Джона яркими веселыми носками.
Было решено заняться изготовлением и продажей носков для людей, страдающих синдромом Дауна.
Дизайн первых моделей был таким: на фиолетовом фоне располагались сердечки и цифры 3-21, которые означала дату Всемирного дня людей, живущих с синдромом Дауна.
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Потом дизайн стал более разнообразным, появились герои из мультфильмов, интересные рисунки, оригинальные расцветки.
Марк Кронин взял в аренду помещение, приобрел оборудование. Маленькое семейное предприятие стало развиваться и набирать обороты.
Назвали компанию John’s Crazy Socks.
Привлекая новых клиентов, Джон организовывал доставку носков в ближайшие населенные пункты, добавляя к каждому заказу конфеты и милую записку от себя лично.
Такой индивидуальный подход клиенты быстро оценили. Необычный предприниматель стал знаменитым, а его продукция - востребованной.
Теперь Джон с синдромом Дауна - креативный дизайнер носочных изделий, он же - лицо компании.
Юноша работает над дизайном для рекламных проектов, придумывает интересную упаковку, работает над оформлением различных мероприятий, связанных с бизнесом.
Семейный бизнес помог отцу и сыну заработать свыше 4 млн долларов, у них тысячи положительных отзывов, сотни тысяч постоянных заказов и работа, которая принсоит радость обоим.
Носочное предприятие Джона поддержали высокопоставленные лица страны, среди которых Ева Лонгория, Джастин Трюдо, Джордж Буш-старший.
Бывший глава Белого дома во время церемонии похорон супруги демонстративно надел носки Джона Кронина.
Это были яркие изделия с интересным рисунком в виде книг, так как жена Буша очень увлекалась чтением.
Так президент проявил поддержку людям с синдромо Дауна и аутизмом, выступая за увеличение их прав и возможностей в современном обществе.
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John’s Crazy Socks - это перспективная компания, где трудятся 31 человек, причем 22 из них - аутисты и лица с синдромом Дауна.
Джон не только успешный бизнесмен, но и хороший спортсмен, он увлекается футболом, баскетболом, ходьбой на снегоступах, легкой атлетикой.
Джон Кронин - член Совета спортсменов штата Нью-Йорк.
Кронины ведут активную общественную деятельность, рассказывая в социальных сетях об особенностях жизни людей с синдромом Дауна.
Джон с отцом отстаивают права граждан с особенностями на равное трудоустройство.
Они организовали большое выступление на Капитолийском холме и произнесли речь перед комитетом Палаты представителей по делам малого бизнеса.
О проблемах открытия бизнеса Джон Кронин разговаривал с также представителями ООН.
Семейное предприятие помогает Национальному обществу людей с Синдром Дауна и Ассоциации детей с синдромом Дауна.
Отец и сын организовали сбор средств и передали на благотворительные цели сумму свыше 135 тысяч долларов.