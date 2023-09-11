Сергей Светлаков посмеялся над Павлом Волей и заявил, что возвращается на ТНТ

Сергей Светлаков покинул ТНТ в 2018-м - после того как им был подписан контракт с другим развлекательным каналом. По словам юмориста, ему не давали возможности применять весь спектр его творческого потенциала, поэтому он и перешел на СТС.

Недавно комик появился в эфире передачи «Шоу Воли», где заявил о своем возвращении на ТНТ, сообщает СтарХит.

Честно, конечно, скучал: пять лет не был на ТНТ. Не скажу, что многое здесь изменилось. Сходил в Comedy Club - все там так же, люди те же, декорации те же. Харлашка только чуть расходится, как гармошка, — пошутил Светлаков.

Павел Воля попросил артиста перевоплотиться в любимого зрителями персонажа скетч-шоу «Наша Russia» - образ Сергея Юрьевича Белякова. Светлаков не растерялся: надел халат, вошел в образ и стал в шуткуу комментировать «Шоу Воли»:

Откуда этот пензенский дрыщ взялся? Все программы он ведет, куда ни переключи. Паша, столько денег нвозможно заработать. На что ты копишь? Ты леска, зубочистка. А Соболев полурослик, в „Хоббите“ ему надо сниматься, он ведь напоминает закладку из книги.

Смех коллег добавил азарта шоумену:

Вот Ляйсан - баба-огонь. Как они встретились вообще? Ляйсан на улицу вышла: „О, палка лежит“. Когда подняла, оказалось - это Паша. Думаю, что она в семье главная: в обруч палочку закатает и давай хулахупить.

45-летний юморист также рассказал, что открывает свой проект на ТНТ:

Октябрь, ноябрь и декабрь я буду сниматься в сольном скетче, он называется «Светлаков+».

По словам шоумена, в этом "сольнике" будут персонажи «Нашей Russia»: обиравшая детей учительница Снежана Денисовна, которая теперь стала гадалкой на телевидении, а также Славик с Димоном и разговаривавший с телевизором Сергей Беляков из Таганрога.

Как напоминает издание, Светлаков после ухода с ТНТ занимался развитием авторских проектов, сотрудничал с СТС.