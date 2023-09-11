Японки предпочитают подгузники: почему девушки и женщины здесь носят их круглосуточно

Япония - рекордсмен по количеству проданных взрослых подгузников. Если кто-то подумал, что это связано с тем, что здесь же проживает много долгожителей, и такой атрибут гигиены востребован из-за старческого недержания, то он ошибается.

Подгузники в Японии носят и молодые жители страны - до 30-ти лет. Причем чаще всего - девушки. Но зачем?

Ни минуту простоя

Как сообщает автор канала "Азия без фотошопа" на платформе Дзен, дело в том, что у современных японок просто нету времени, чтобы сходить в туалет. Девушки на самом деле чаще мужчин посещают уборную по причине физиологии.

На работе на это уходит очень много времени, а после службы предстоит еще и долгий путь домой.

А работать надо - за спиной минимум десяток конкуренток на ту же должность. К тому же в Японии при прочих равных условиях при приеме на работу предпочтение отдается мужчинам. Считается, что женщины чаще будут брать выходные либо хуже работать - из-за месячных или беременностей.

Потому дамам работать приходится не на сто, а на все 120 процентов. Чтобы повысить свою производительность, наиболее отчаянные японки перерывов на туалет не берут.

На работу они приходят в подгузнике для взрослых, чтобы заниматься делами, не отрываясь. А в обеденный перерыв предмет гигиены меняют. Когда наполнится, его можно просто выбросить, он ведь одноразовый.

А как мужчины?

Им из-за строения тела ходить в подгузниках им не очень удобно. Но, учитывая спрос, японцы разработали для взрослых подгузники самой разной модификации – под женскую и мужскую физиологию.

Отдыхать удобно тоже

Японцы также нередко после работы напиваются, прогуляваясь с коллегами по барам. Или самостоятельно - чтобы снять стресс от переработок

И напиваются так, что даже себя не помнят. Проснуться в луже собственной мочи никому не хочется, поэтому девушки надевают подгузники для подстраховки.

Но при всем при том у подгузников для взрослых девушки нашли неожиданный плюс: это самый лучший оберег от насилия. Даже если японка напилась в баре и плохо соображает, начальник, обнаружив под ее юбкой старческий подгузник, скорее всего, отступит.