Российские счета Вайкуле хотят заблокировать, а бизнес на территории РФ отобрать

Бородин обратился к прибалтийской артистке в рамках своего Телеграм-канала: "Уважаемая Лайма Станиславовна, как только после проверки будет доказано, что вы имеете к этому бизнесу отношение, поверьте, ваш партнёр вспомнит про вас 1000 раз, когда на счета будут наложены аресты и ваш бизнес будет полностью парализован на территории РФ. Вот тогда вы меня еще вспомните не раз."

Интересно, что ранее поступала информация о том, что еще в августе прошлого года латвийская исполнительница передала собственную долю в фирме LAIMALUKSS LATVIA Шираку Мамедову.

Бородин же утверждает, что на самом деле ничего кардинального в компании не произошло и хозяевами ее остались одни и те же люди.

Общественный деятель возмущен тем фактом, что после отречения от российского государства певица продолжает делать деньги здесь.

Известно, что выручка коммерческой структуры равна 300 000 000 - 400 000 000 российских рублей в год, а чистая прибыль составляет и вовсе несколько тысяч рублей.

Несмотря на данный факт, Бородин направил обращение в Генпрокуратуру РФ с требованием провести проверку российского бизнеса Вайкуле.