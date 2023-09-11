Российские счета Вайкуле хотят заблокировать, а бизнес на территории РФ отобрать

Глава ФБПК Виталий Бородин объяснил, что латвийская певица Лайма Вайкуле вместе со своим партнером разработала схему собственного выхода из компании, но продолжает "наживаться" на России.
Бородин убежден, что стражи порядка отследят "неправомерное обогащение" за счет российского государства в ходе основательной проверки.
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Бородин обратился к прибалтийской артистке в рамках своего Телеграм-канала: "Уважаемая Лайма Станиславовна, как только после проверки будет доказано, что вы имеете к этому бизнесу отношение, поверьте, ваш партнёр вспомнит про вас 1000 раз, когда на счета будут наложены аресты и ваш бизнес будет полностью парализован на территории РФ. Вот тогда вы меня еще вспомните не раз."
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Интересно, что ранее поступала информация о том, что еще в августе прошлого года латвийская исполнительница передала собственную долю в фирме LAIMALUKSS LATVIA Шираку Мамедову.
Бородин же утверждает, что на самом деле ничего кардинального в компании не произошло и хозяевами ее остались одни и те же люди.
Общественный деятель возмущен тем фактом, что после отречения от российского государства певица продолжает делать деньги здесь.
Известно, что выручка коммерческой структуры равна 300 000 000 - 400 000 000 российских рублей в год, а чистая прибыль составляет и вовсе несколько тысяч рублей.
Несмотря на данный факт, Бородин направил обращение в Генпрокуратуру РФ с требованием провести проверку российского бизнеса Вайкуле.
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