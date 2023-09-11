Отношение к людям с инвалидностью в Древнем мире

Для начала давайте разберемся в понятии «человек с инвалидностью». Это человек, у которого есть нарушение в развитии как в физическом, так и в умственном плане.

Важно отметить, что при нарушении физического развития не всегда бывают проблемы с интеллектом.

Если человек не может что-то делать, то он глупый – это стереотипы еще с древних времен. Однако данный принцип рушил и продолжает рушить жизни многих людей.

Ни для кого не секрет, что в Древнем Риме и Греции существовало понимание о «прекрасном теле»: у человека должны ярко выражены мышцы, определенный рост, талия и так далее. И этот негласный закон касался всех.

Если ребенок рождался с какими-нибудь особенностями (без конечностей, с особенностью лица, без глаза и др.), то, по словам Аристотеля, от него нужно избавляться, так как он лишен совершенства.