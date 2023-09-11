Отношение к людям с инвалидностью в Древнем мире

Для начала давайте разберемся в понятии «человек с инвалидностью». Это человек, у которого есть нарушение в развитии как в физическом, так и в умственном плане.
Важно отметить, что при нарушении физического развития не всегда бывают проблемы с интеллектом.
Если человек не может что-то делать, то он глупый – это стереотипы еще с древних времен. Однако данный принцип рушил и продолжает рушить жизни многих людей.
Ни для кого не секрет, что в Древнем Риме и Греции существовало понимание о «прекрасном теле»: у человека должны ярко выражены мышцы, определенный рост, талия и так далее. И этот негласный закон касался всех.
Если ребенок рождался с какими-нибудь особенностями (без конечностей, с особенностью лица, без глаза и др.), то, по словам Аристотеля, от него нужно избавляться, так как он лишен совершенства.
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У греков даже был закон, позволявший избавляться от малыша в течение 7 дней от рождения, в это время он не считался ребенком.
Таким образом, в то время укоренилось мнение, что хорошие люди (в плане внешности) – это отлично, а уродливые и калеки – это плохо. Людей с ОВЗ чаще всего называли монстрами.
В Римской империи люди с заболеваниями не являлись гражданами и не имели гражданских прав. Объяснялось это все просто: больной человек не может вносить свой вклад в развитии империи.
Такие люди вынуждены были отдаться в руки своей судьбы. Конечно, эти люди жили в нищете, без образования.
Обычные люди со временем поняли, что есть финансовая выгода от труда такого человека, и начали эксплуатировать его силу. Можно сказать, что с этого момента начали развиваться такие вещи, как проституция и шутовство.
На фоне этого всего появились рынки, где с легкостью можно было купить человека с инвалидностью. Особенной популярностью пользовались так называемые «горбуны» (люди с горбом на спине). В большинстве их брали женщины и, греха не тая, они жили в скотских условиях.
Однако следует отметить парадокс: в римской армии было достоинством получить физический урон во время службы. Обычным делом было потерять глаз. Такие люди имели огромное уважение среди общества.