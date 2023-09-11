Россиян потрясает в Грузии то, что местным жителям кажется вполне обыденным

Грузия - страна красивая и гостеприимная. И впечатляет не только хинкали и вином, древними храмами и монастырями, горами и морем.

Туристы из России сталкиваются здесь с интересными особенностями и любопытнымим фактами. Какими именно? Об этом рассказал автор канала "Беспорядочные путешествия" на платформе Дзен.

Блеск и нищета

Современная Грузия производит неоднозначное и порой контрастное впечатление. В частности, в Тбилиси уживаются история и современность, роскошь и красота соседствуют с грязью и нищетой.

От блеска центральных проспектов с их пятизвездочными отелями, яркими витринами бутиков до сонных жилых кварталов с аутентичными дворами и маленькими домами - рукой подать.

По соседству с небоскребом может находиться переулок малоэтажных полузаброшенных построек, через дорогу от древнего храма - казино или элитный ресторан.

Бездомные животные

Еще одна запоминающаяся особенность Грузии - невероятное количество бездомных собак и кошек, обитающих на городских улицах. По статистике, сегодня в Грузии живут около 50 тысяч бездомных собак. Судя по всему, кошек тоже не меньше.

Считается, что эта проблема образовалась в советские годы, а к началу двухтысячных приобрела такие масштабы, что власти вынуждены были обратить на нее внимание и стали действовать.

Сегодня практически на ухе каждой грузинской дворняжки можно увидеть бирку с идентификационным номером, которая сообщает, что животное вакцинировано от бешенства, а также стерилизовано и опасности для окружающих не представляет.

К слову, бездомные животные в Грузии в своем большинстве выглядят безобидными и по-своему милыми и общительными. Ласковые и спокойные, в меру упитанные, подкармливаемые прохожими, бездомные кошки и собаки прогуливаются либо спокойно отдыхают.

В спальных микрорайонах можно увидеть сделанные из сподручных материалов будки и рядом с ними - миски с насыпанным кормом. Проще говоря, отношение к бездомным животным там максимально гуманное и человечное - как со стороны властей, так и обычных людей.

Самострой

Несогласованное, нерегулируемое строительство новых зданий либо пристройки к существующим зданиям дополнительных конструкций тоже - яркая и колоритная особенность Грузии.

Впрочем, самострой характерен для многих стран Закавказья и южных регионов России. Но именно в Грузии масштабы несанкционированного строительства обрели очень большой размах.

Здесь пристраивают не только балконы, но и дополнительные комнаты. Редкая хрущовка либо брежневка в Тбилиси, Кутаиси или Батуми через десятилетия после строительства сохранила свой первоначальный облик.

За прошедшие годы большинство советских зданий успели обрости пристройками и надстройками, а то и целыми стояками, став еще шире и выше.

Не первый год в Грузии идут разговоры о возможности запретов таких перестроек. Якобы даже о готовящемся сносе самостроев силами самих жильцов. Но пока все остается без изменений.

Платные лифты

Эта грузинская особенность широко известна за пределами страны. Речь идет о платных лифтах в многоэтажках. Для граждан Грузии это стало обыденностью. Большинство здешних лифтов оборудованы металлической коробочкой для взимания оплаты.

В старых домах используются монетки, а в лифтах современных новостроек проезд можно оплатить с помощью пластиковой карточки. Оплачивается только подъем. Спуститься можно бесплатно.

Сбор металлолома

Еще одна яркая деталь ггрузинских городов - скупка металлолома. Водители на стареньких автомобилях разъезжают по улицам и через динамики передают объявления о скупке металлолома.

Сборщики призывают жителей за небольшое вознаграждение продавать старые холодильники, плиты, батареи и другие устаревшие приборы и устройства из металла.

Экспорт металлолома уже давно является одной из важных внешнеэкономических статей Грузии, оставив позади фрукты, орехи. Даже вино.