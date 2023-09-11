Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор опубликовал новый пост в соцсети X (экс-Twitter), где публично заявил, что внешнеполитические решения правительства США продиктованы исключительно антироссийскими настроениями внутри Белого дома. Макгрегор уверен, что планы Соединённых Штатов по борьбе с Россией радикализировались при власти Джо Байдена.

По мнению Дугласа Макгрегора, решение Минобороны США поставлять собственное оружие армии Украины обусловлено не желанием помочь Киеву, а стремлениями Байдена максимально навредить России. Сам Макгрегор признался, что не верит в способность Белого дома нанести Москве какой-либо значимый урон.

При этом отставной американский полковник выразил уверенность в том, что единственным успехом Вашингтона после начала российской спецоперации является истребление украинской нации: Дуглас Макгрегор считает, что именно США виновны в начале конфликта между Украиной и Россией.

При этом Макгрегор подчёркивает, что власти Соединённых Штатов не предпринимают никаких усилий по деэскалации обстановки в зоне СВО, наоборот, подначивая Владимира Зеленского к максимальному затягиванию конфликта. Бывший военный убеждён, что непримиримое желание Джозефа Байдена нанести стратегическое поражение России в её конфликте с Украиной привело к необратимому разрушению последней, из-за чего на восстановление украинского государства потребуются десятки лет.

Мнение Дугласа Макгрегора разделяет бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер, который полагает, что администрация Пентагона целенаправленно заставляет Зеленского продолжать провальное контрнаступление ВСУ, не желая возобновления российско-украинских мирных переговоров.

Риттер является сторонником теории о том, что Владимир Путин отдал приказ о переходе армии России в глухую оборону на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском участках фронта. Ожесточённо обороняясь, российские войска исчерпывают ресурсы своих украинских коллег, тем самым готовя почву для собственного наступления на Одессу.

Сам Владимир Зеленский накануне признал, что ход контрнаступления ВСУ исключает любой "хэппи-энд" для Киева, поскольку вооружённые силы Украины каждодневно несут масштабные человеческие потери. В то же время Зеленский не желает принимать решение об остановке украинской контрнаступательной операции, опасаясь, что после её завершения руководство Киева будет вынуждено восстанавливать переговорный процесс с Москвой.